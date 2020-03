Cómo actualizar tu disco duro PS4 a 4TB o más

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cuando se lanzó PlayStation 4 por primera vez, 500 GB de almacenamiento parecían suficientes. Sin embargo, pronto resultó no ser así, ya que el tamaño de los archivos del juego se expandió a un ritmo razonable.

Tomemos, por ejemplo, Red Dead Redemption 2 , que requiere un enorme espacio de almacenamiento de 99 GB, ya sea que tenga la versión de descarga digital o el juego en el disco. Y, si opta por descargarlo, tendrá que encontrar 50 GB adicionales para el proceso de instalación.

Eso no deja demasiado espacio en su disco predeterminado para muchos otros juegos.

Incluso si tiene la versión mejorada de la PS4 o la PS4 Pro , cada una con unidades de 1TB, tendrán dificultades. E, incluso con las velocidades de Internet más rápidas disponibles, no querrá eliminar y reinstalar juegos con demasiada frecuencia.

Afortunadamente, hay dos opciones para aumentar el espacio de almacenamiento en tu PS4 o PS4 Pro. Uno es cegadoramente simple, el otro un poco más complicado. Sin embargo, ambos funcionan de manera muy efectiva y no son demasiado costosos.

La forma más fácil de aumentar el almacenamiento de su PS4, ya sea el modelo original, la actualización de 2016 o una PS4 Pro, es agregar un disco duro USB 3.0 a su configuración.

Cualquier unidad USB 3.0 hará el trabajo y la PS4 admite unidades de hasta 8 TB de tamaño.

Elegimos una edición PS4 dedicada de Seagate Game Drive con 4TB de espacio . Tiene un gran valor por menos de £ 90 y está diseñado para combinar perfectamente con la PS4.

Otra gran alternativa es una unidad de juego WD_Black P10 , que está específicamente diseñada para jugadores y cuesta solo un poco más de hasta 5 TB.

Cualquiera que elija, para que funcione con su PS4, simplemente conéctelo a cualquiera de los tres puertos USB 3.0. Elegimos uno de los puertos traseros para guardarlo.

Luego, debe dirigirse al menú Configuración para formatear la unidad para que funcione como almacenamiento externo. Dirígete a Dispositivos, luego a Dispositivos de almacenamiento USB. Debería ver su nuevo disco en la siguiente pantalla.

Haga clic en él y accederá a una página con un cuadro que dice "Formato y almacenamiento extendido". Haga clic en eso, espere un momento y bingo, la unidad está lista para usar.

La PS4 configurará automáticamente su unidad externa como predeterminada para instalar juegos.

Si desea utilizar su unidad interna, vuelva al menú Configuración, diríjase a Almacenamiento y presione Opciones. Tendrá la opción de elegir entre la unidad interna y externa como la ubicación de instalación del juego.

Otra forma de expandir el almacenamiento de su PS4 es reemplazar el disco duro dentro de la máquina. No es tan complicado como parece y podría ser ideal si, por ejemplo, desea agregar una unidad de estado sólido para un acceso más rápido.

Tendrá que desmontar al menos parte de la consola. Sony lo hace muy simple para usted, pero aún encontrará el proceso un poco largo. Sin embargo, la parte fácil es elegir una unidad.

La PS4 usa un HDD SATA de 2.5 pulgadas, el tipo de lo que encontrarás en una computadora portátil. Sin embargo, no funcionará ninguna unidad antigua de 2.5 pulgadas. Para caber en una PS4, no deberá tener más de 9,5 mm de profundidad o será demasiado grande para el cajón de la caja del disco duro.

Hay algunos por ahí que cumplirán con las especificaciones, alrededor de la marca de £ 50. Optamos por un Western Digital WD10JPVX, un disco azul 5400RPM más antiguo con una profundidad de 7 mm que se adapta muy bien, pero hay muchas alternativas SATA III más recientes.

Incluso puede optar por una unidad híbrida SSD / HDD por poco más de £ 50, como la unidad de juegos Seagate FireCuda de 1TB que está disponible en Amazon UK por solo £ 47.99 .

Algunos también han sugerido equivalentes SSD puros, que aumentan drásticamente las velocidades de carga, pero pueden ser prohibitivamente costosos si está tratando de aumentar el almacenamiento en lugar de reducirlo.

Instalar un disco duro PS4 requiere mucho más tiempo que aumentar el almacenamiento a través de una solución externa. La PS4 tardará un poco más en ponerse en funcionamiento, lo que incluye tener que hacer una copia de seguridad de los archivos, ya que tendrá que comenzar completamente de nuevo una vez que la nueva unidad esté en su lugar.

Los archivos que se deben respaldar son juegos guardados y cualquier video clip o captura de pantalla que desee conservar. Puedes hacer lo primero de varias maneras.

Si es miembro de PlayStation Plus, puede cargar todos sus archivos guardados en la nube, listos para descargar nuevamente cuando haya terminado. De hecho, si ya ha configurado esto para que ocurra automáticamente, no necesita molestarse nuevamente con esta parte del proceso. Si no lo ha hecho y tiene algunos juegos justos, esto puede llevar un tiempo.

Si no es miembro de PlayStation Plus o desea conservar una copia más local de sus archivos guardados, necesitará una memoria USB o (irónicamente) un disco duro externo formateado según el estándar FAT, FAT32 o exFAT para almacenar datos. Conéctelo a la PS4 a través de uno de los puertos USB frontales y prepárese para un proceso laborioso.

Dirígete a Configuración, Administración de datos guardados de la aplicación, Datos guardados en el almacenamiento del sistema y verás Copiar al dispositivo de almacenamiento USB. Entra en ese menú y verás una lista de todos tus juegos. Ingrese cada uno individualmente y puede marcar los archivos que desea copiar y confirmar. Los archivos se copiarán instantáneamente en la unidad externa (o se cargarán en la nube si sigue esa ruta).

También recuerde hacer una copia de seguridad de sus videos capturados y capturas de pantalla de la sección Galería de captura de Administración del almacenamiento del sistema. Y una vez que lo tenga, estará listo para instalar la nueva unidad.

Asegúrate de apagar completamente tu PS4, no solo en modo de reposo, y luego desenchúfala de cualquiera de los cables en la parte posterior. Coloque la consola en una superficie plana y luego deslice la carcasa del disco duro. No debería ser difícil de hacer, pero su ubicación varía de la PS4 original, la última PS4 y la PS4 Pro.

En el interior, tendrá acceso al gabinete del disco duro, que se fija en su lugar con solo un tornillo grande con los símbolos de PlayStation. Demasiado con un destornillador Phillips y puedes deslizar la unidad existente usando el mango pequeño.

Desatornille los cuatro tornillos negros, dos a cada lado de la carcasa del disco duro, dejando los soportes de goma en su lugar. Luego, retire la unidad que viene con la PS4.

Reemplácelo con la nueva unidad y atornille los tornillos negros en su lugar.

Deslice la unidad de nuevo en la consola hasta que sienta que se ha conectado correctamente y atorníllela con el tornillo grande de PlayStation.

Vuelva a colocar la tapa o la solapa en su lugar y esa parte del trabajo estará lista.

Como la consola ahora tiene una unidad nueva sin ninguno de los softwares del sistema instalados, deberá reinstalarla manualmente. Definitivamente necesitará una unidad USB externa (o tarjeta de memoria) con al menos 1 GB de capacidad para esta parte de la configuración, incluso si almacenó todos sus juegos guardados en la nube.

Cree una carpeta llamada "PS4" en la unidad usando una computadora, luego una carpeta dentro de eso llamada "ACTUALIZACIÓN". Luego, debe descargar el último archivo de software del sistema de Sony y desconfiar de seguir algunos enlaces en el sitio de PlayStation, ya que pueden enviarlo a versiones anteriores que no funcionarán (solo recibirá un mensaje de error al intentar instalar) .

El último software del sistema (en el momento de la redacción) es la versión 7.02 que encontramos aquí en playstation.net . La descarga será de alrededor de 1 GB, pero es el software completo, no solo una actualización. Si el archivo es mucho más pequeño, es incorrecto y no funcionará.

Mueva el archivo descargado (llamado PS4UPDATE.PUP) a la carpeta ACTUALIZAR en la unidad y estará listo para instalarlo en la consola.

Vuelva a conectar todos los cables en la parte posterior de la PS4, conecte su unidad USB al frente y conecte un controlador DualShock 4 a través de su propio cable USB. Luego presione el interruptor de encendido en la parte frontal de la máquina durante siete segundos o más. Esto iniciará la consola en modo seguro y le dará algunas opciones. Elija "Inicializar PS4 (reinstalar el software del sistema)" y la PS4 encontrará la actualización (si es la correcta) y la instalará. Solo toma alrededor de cinco minutos en total y luego su PS4 se reiniciará y se iniciará como si acabara de abrirse y configurarse por primera vez.

Por supuesto, tendrá que reinstalar todo nuevamente e iniciar sesión en su perfil de PlayStation Network, pero al menos tendrá mucho más espacio de almacenamiento que cuando comenzó.

Como optamos por una unidad de 5400 RPM muy parecida a la que vino con la máquina en primer lugar, no hemos notado realmente una gran mejora en el rendimiento de la unidad interna.

Sin embargo, no buscábamos velocidad (para eso puedes optar por una unidad de 7200 RPM si estás dispuesto a gastar un poco más de dinero) y solo tener ese espacio de almacenamiento adicional está marcando una gran diferencia en nuestras vidas de juego.

Si somos honestos, es mejor que sigas la ruta del disco externo, teniendo en cuenta que es muy simple y relativamente barato en estos días. Pero si realmente desea reforzar su sistema, es posible que también desee agregar una unidad interna nueva y más rápida en algún momento.