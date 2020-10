Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La línea de consolas PlayStation de Sony tiene más de 25 años. Loco cómo pasa el tiempo, ¿no?

La primera PlayStation se lanzó en Japón el 3 de diciembre de 1994 y prácticamente cambió la industria de los juegos para siempre. En los años intermedios, ha superado a Sega, el fabricante de consolas que luchaba contra Nintendo en ese momento, e incluso regresó a su posición de número uno en la industria de los juegos cuando la PS4 batió récords de ventas hace unos años.

Pero el viaje es tan interesante como los juegos que todos jugamos en nuestra brillante consola PlayStation en estos días. De hecho, la PlayStation lanzada hace 25 años ni siquiera iba a ser el arco de la compañía en el mercado de las consolas de juegos. Había presentado una máquina Play Station tres años antes, una que jugaba tanto juegos de cartucho de Super Nintendo como títulos de SNES-CD que había planeado en asociación con el ahora rival Nintendo.

Esa relación fracasó en el primer obstáculo y el mundo de los juegos es mucho mejor por eso. La consola PlayStation de Sony fue un tiro en el brazo de un mercado de juegos de nicho. Cuando se lanzó de forma más universal, en 1995, trajo consigo una nueva actitud para los juegos. Ya no se percibía como algo exclusivo para niños. Juegos como Wipeout emplearon actos de música de baile para una puntuación que coincidía con el nuevo público objetivo. Se instalaron consolas en clubes para una nueva generación de ravers. Y como la primera máquina también reproducía CD, se convirtió en un centro de música para muchos.

La estacin de juegos (1991)

El primer intento de Sony en una consola PlayStation apareció en 1991 y contó con una unidad de CD, pero jugó juegos de SNES. Originalmente comenzó como un proyecto conjunto entre Nintendo y Sony que surgió con el fin de crear un CD-ROM para Super NES. Sin embargo, antes de que algo pudiera llegar al mercado, Nintendo rompió el trato y optó por optar por la tecnología de Philips. Se cree que esto enfureció al presidente de Sony, quien luego se dispuso a instruir a su equipo para que creara la PlayStation para rivalizar con Nintendo y así nació la consola PlayStation.

La PlayStation original (1994)

La primera PlayStation real fue lanzada en Japón el 3 de diciembre de 1994. Fue parte de la quinta generación de consolas de videojuegos en el apogeo de los juegos de consola y la nueva era. La PlayStation original llegó al mercado a tiempo para competir con la Sega Saturn y la Nintendo 64. Rápidamente se convertiría en la consola más vendida de ese tiempo también, pasando a ser la primera consola de videojuegos en vender 120 millones de unidades. La PlayStation de Sony ciertamente cambiaría los juegos para siempre, al menos.

El ratn de PlayStation (1994)

En términos de accesorios, el PlayStation Mouse, lanzado en Japón en 1994, se convirtió en el que más probabilidades tenía de terminar en el fondo de un cajón.

El PS One (2000)

La PS One llegó en 2000 como una alternativa más barata a la PlayStation 2 recién lanzada. Era esencialmente una versión más pequeña y rediseñada de la consola original que incluía ajustes de diseño y un nuevo menú. La PS One actualizada en realidad funcionó sorprendentemente bien e incluso no solo superó en ventas a la consola original, sino también a la PlayStation 2.

PlayStation 2 (2000)

La primera PlayStation 2 se lanzó en Japón en marzo de 2000. Era una gran bestia, pero acabó con las ambiciones de consola de Sega, lo que obligó al rival a convertir su Dreamcast en su última máquina. La segunda PlayStation adecuada resultó incluso más popular que la anterior, quizás en parte gracias a la compatibilidad con versiones anteriores de los juegos originales de PlayStation.

La PS2 también batió récords. Fue la consola más rápida en vender 100 millones de unidades y alcanzó ese título en poco más de cinco años desde su primer lanzamiento. A finales de 2012, había vendido más de 155 millones en todo el mundo.

PlayStation 2 (2000)

Además de ser una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, la PS2 fue la primera consola en adoptar múltiples opciones de color. También se le atribuyó el mérito de ser uno de los principales impulsores de la adopción del DVD como medio cinematográfico.

Unidad de disco duro de PlayStation 2 (2001)

Sorprendentemente, la PS2 tenía su propio disco duro como accesorio opcional. La unidad de 40 GB se conectó a la bahía de expansión de la máquina original y podría usarse para instalar juegos para acelerar los tiempos de carga.

PlayStation X (2003)

La PSX, o PlayStation X, solo se lanzó en Japón. Presentaba una PS2 en el interior, pero también era una grabadora de video digital, capaz de grabar video en discos DVD-RW y DVD-RAM. Fue diseñado por Sony para ser un dispositivo de video de uso general: una máquina que canta y baila, pero los altos costos de la PlayStation X la hicieron indeseable y las bajas ventas rápidamente convirtieron a la PSX en un fracaso.

Curiosamente, la PlayStation X fue el primer dispositivo en utilizar la interfaz gráfica de usuario XrossMediaBar (XMB) de Sony, algo que luego aparecería en las televisiones PlayStation 3 y Bravia unos años más tarde.

PlayStation 2 Slimline (2004)

La primera revisión estilizada de la PlayStation 2 llegó a finales de 2004. Como su nombre indicaba, la PS2 Slimline era más pequeña, más delgada y más silenciosa que la primera versión. También se mejoró con la adición de un puerto ethernet.

SingStar (2004)

Singstar era un juego de música competitivo para consolas PlayStation que también venía con accesorios para la PS2: dos micrófonos con cable. También se volvieron inalámbricos para la versión de PS3 y todos todavía se pueden usar en la PS4 hoy.

PlayStation porttil (2004)

Al mismo tiempo que Sony estaba adelgazando su PS2, la compañía reveló la primera consola portátil, la PlayStation Portable. Recibió críticas muy favorables, pero muchos se preguntaron acerca de la dependencia de un formato de disco propietario, UMD.

La PSP fue la primera consola de juegos portátil de la compañía y su intento de competir con la Nintendo DS. Inmediatamente fue familiar para los fanáticos de Sony y tenía un diseño de control similar al controlador estándar de PlayStation en términos de diseño de botones.

Zumbido! (2005)

Uno de nuestros juegos favoritos de PS2 fue Buzz, que venía con sus propios controladores de timbre para cuatro personas. También hubo versiones inalámbricas para la PS3.

Concepto de PlayStation 3 (2006)

La primera vez que alguien vio la PlayStation 3 fue en el arte conceptual oficial lanzado por Sony. Una ola de conmoción descendió sobre la industria cuando el controlador DualShock convencional aparentemente fue reemplazado por un boomerang.

PlayStation 3 (2006)

Sony abandonó el diseño del controlador que había sido muy criticado, pero se quedó con el diseño "preñado" de la propia consola en su presentación en Japón.

La primera PlayStation 3 se lanzó con compatibilidad con versiones anteriores y discos duros de 20 GB y 60 GB en 2006. Sin embargo, Sony pronto vio la necesidad de deshacerse de la emulación de hardware y software para los títulos de PS2. Sin embargo, si no fuera por la PS3, HD-DVD en lugar de Blu-ray podría haberse convertido en el estándar de disco HD más popular.

La PS3 fue un éxito desde el principio, con un estimado de 81,639 unidades vendidas en las primeras 24 horas desde el lanzamiento de la consola en Japón. Luego pasó a vender 600.000 unidades en solo dos días de salir a la venta en el resto del mundo. Todo esto a pesar de ser comparado con una parrilla de George Foreman.

PSP 2000 (2007)

Una PSP más delgada, la PSP 2000, fue lanzada en 2007. La PSP 2000 fue una actualización importante de esta consola portátil y, al igual que los otros dispositivos delgados en la línea de consolas de Sony, el modelo más delgado era más liviano, más delgado y más rápido. También tenía la capacidad de transmitir a televisores y también tenía un modo de carga USB.

PlayStation Eye (2007)

La PlayStation Eye era una cámara, que era esencialmente una cámara web y funcionaba para rastrear a los jugadores y permitirles jugar juegos que usaban control de movimiento y detección de color también. Descubrimos que se cayó mucho.

PlayStation 2 Slimline v2 (2008)

Unos años más tarde, Sony lanzó otra versión de Slimline que era aún más ligera. Esta versión más delgada de la PS2 se lanzó antes de que la consola fuera descontinuada oficialmente. Sin embargo, notablemente no fue hasta enero de 2013.

PSP 3000 (2008)

Otro PSP, el PSP 3000, siguió en 2008. El PSP 3000 tenía algunas actualizaciones más que incluían una pantalla mejorada, un micrófono incorporado y la capacidad de transmitir a otros televisores que los modelos anteriores no podían.

PlayStation 3 Slim (2009)

Sony mantuvo la tendencia de lanzar modelos reducidos de su consola al lanzar la PS3 slim en 2009. Esta versión reducida era más pequeña, más liviana, más silenciosa, más fresca y también consumía menos energía. Los primeros modelos delgados también ampliaron enormemente la cantidad de espacio disponible para almacenar juegos descargados. Como máximo tenía 320 GB. Salió a la venta en septiembre de 2009 y vendió más de un millón de unidades antes de que hubiera pasado el primer mes.

PSP Go (2009)

Curiosamente, la próxima consola PSP abandonó la unidad UMD para jugar juegos en disco y pidió a los jugadores que descargaran títulos en su lugar. Como estándar, tenía 16 GB de almacenamiento interno para juegos, videos y otros archivos. También puede usar una unidad flash M2 para agregar 32 GB de espacio adicional si lo necesita. El PSP Go se vendió junto con el PSP 3000 y no tenía la intención de reemplazarlo.

PlayStation Move (2010)

El controlador PlayStation Move fue la respuesta de Sony al Xbox Kinect, pero nunca despegó. Originalmente se lanzó para PS3, pero luego también se usó en PS4 e incluso para PlayStation VR. El sistema usaba PlayStation Eye o PlayStation Camera para rastrear el movimiento de la varita en su habitación mientras jugaba.

PSP E1000 (2011)

Una última PSP, la E1000, recuperó el formato UMD en 2011. Era barata y alegre, principalmente porque no tenía conectividad Wi-Fi y solo tenía un altavoz en lugar de dos altavoces estéreo.

PlayStation 3 Super Slim (2012)

No contento con el Slim, Sony también lanzó una versión "Super Slim" en 2012, seis años increíbles después del lanzamiento de la consola original. El tamaño de almacenamiento se expandió aún más con el segundo modelo delgado de PS3 y también adoptó una plataforma de Blu-ray de carga superior.

PlayStation Vita (2011/2012)

La primera y más robusta PS Vita fue lanzada en Japón a tiempo para la Navidad de 2011 y sus paneles táctiles delantero y trasero emocionados en ese momento. Luego se lanzó unos meses más tarde en los EE. UU. En 2012. La PS Vita original tenía una pantalla táctil de 5 pulgadas, conectividad Bluetooth y Wi-Fi e incluso una opción 3G. Fue diseñado para capitalizar el creciente interés en los juegos móviles, aunque se cree que tuvo problemas para competir bien durante ese tiempo.

Control remoto de PlayStation 3 (2012)

La PlayStation 3 era más que una máquina de juegos, también se veía como un centro de medios, con el reproductor de Blu-ray integrado y el acceso a la web. El lanzamiento de un control remoto para acompañar esa funcionalidad tenía mucho sentido. La compañía también lanzó un control remoto para la PS4 unos años más tarde.

PlayStation 4 (2013)

Increíblemente, la PlayStation 4 fue lanzada en 2013. Fue vista como parte de la octava generación de consolas de juegos y un competidor de la Xbox One de Microsoft y la Wii U de Nintendo. La nueva consola compró varias mejoras de diseño que incluyen no solo más potencia de procesamiento. , pero también cosas como soporte para video HDR10 y reproducción de resolución 4K.

La PS4 fue muy pensada (y aún lo es) e incluyó muchas mejoras que encantaron a los jugadores, incluida la capacidad de hacer cosas como jugar juegos fuera de la consola en PlayStation Vita. No es de extrañar que la PS4 haya logrado vender 100 millones de unidades desde su lanzamiento.

PlayStation 4 blanca (2013)

Poco después del lanzamiento de la PS4, también estuvo disponible una versión en blanco. Originalmente se incluyó en un paquete con Destiny y una excelente opción alternativa.

Controladores DualShock 4 (2013)

El DualShock 4 fue el primer gran salto para el gamepad de Sony desde el principio, con su panel táctil e iluminación LED. Lástima por la duración de la batería.

Cmara de PlayStation (2013)

La cámara de la PS4 es más inteligente que la original de la PS3. Quizás aún más inteligente fue la decisión de Sony de no incluirlo en la consola y, por lo tanto, cobrar menos. La PlayStation Camera tiene dos cámaras de 1280 × 800 píxeles con una distancia de enfoque de 30 cm y un campo de visión de 85 grados. Este sistema se utilizó para varios juegos y era necesario para su uso con los auriculares PlayStation VR.

Sony afirmó que se vendieron 900.000 PlayStation Camera junto con la PS4 en 2014.

PS Vita (PCH-2000) (2013)

La PS Vita realmente no despegó hasta que la PS4 y Remote Play entraron en escena. La PS Vita rediseñada, más delgada y liviana también tenía una mejor duración de la batería, 1 GB de almacenamiento interno y una variedad de colores para elegir.

PlayStation TV (2013)

La incorporación más reciente a la familia PlayStation es PS TV (PS Vita TV en Japón). Esencialmente es una Vita que conectas a tu tele. Era un pequeño decodificador basado en el dispositivo de juego portátil de Sony que brindaba a los usuarios acceso a juegos compatibles de Vita, PSOne y PSP a través de PlayStation Store o una ranura para tarjetas de juego incluida. La PlayStation TV también es capaz de transmitir contenido de PlayStation 4 de forma remota, lo cual es ingenioso.

Sony PlayStation VR (2016)

PlayStation VR se lanzó en 2016 y fue quizás uno de los auriculares VR más asequibles y accesibles disponibles en ese momento. Cuenta con una pantalla OLED de resolución de 1920x1080 de 5.7 pulgadas capaz de una frecuencia de actualización de 120 Hz e incluso puede duplicar su pantalla en el televisor.

Descubrimos que el PSVR estaba lejos de ser perfecto , pero seguía siendo un kit divertido y el único dispositivo de realidad virtual real para usuarios de consola en ese momento.

PlayStation 5 (2020)

El final de 2020 ve el lanzamiento de PlayStation 5 .

La PS5 aparece en dos variantes, el modelo estándar y la PS5 Digital Edition que no tiene unidad de disco.

La PS5 presenta un nuevo diseño atrevido, junto con controladores DualSense drásticamente repensados.

Debajo del capó se encuentra la tecnología AMD CPU y GPU que promete una máquina de juego que ofrece juegos 4K a 60FPS e incluso hasta 120FPS con el soporte adecuado.

La PS5 también cuenta con almacenamiento SSD y espacio NVMe expandible también. Lo que significa velocidades de carga más rápidas que reducen los tiempos de carga y hacen que los juegos comiencen en un abrir y cerrar de ojos.

Controlador PS5 DualSense

El controlador PS5 DualSense r merece una mención por sí solo. Tan drástica es la desviación del diseño del controlador anterior, el DualSense parece algo del futuro.

La atención a los detalles en estos controladores es tan pequeña que incluso los agarres están cubiertos en pequeños patrones de triángulos, cuadrados, círculos y cruces.

DualSense cuenta con un sistema de retroalimentación háptica que se dice que agrega "una variedad de sensaciones poderosas" a sus experiencias de juego. Estos controladores también incluyen micrófonos incorporados, lo que significa que no hay más requisitos de auriculares para el jugador social.

Sin embargo, lo más destacado para muchos es la duración mejorada de la batería con respecto a los controladores anteriores. Sin duda, una compensación por un diseño de controlador más grande.

Escrito por Rik Henderson y Adrian Willings.