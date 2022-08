Cómo optimizar tu PC para jugar

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Así que te has comprado un nuevo y reluciente PC para juegos o has construido uno desde cero y estás listo para empezar a jugar. Pero el hecho de que tengas una nueva copia de Windows instalada y tus juegos descargados no significa que tu PC funcione necesariamente de forma óptima.

Todavía hay algunas cosas que puedes hacer para optimizar tu PC y conseguir una experiencia de juego aún mejor. Unos pocos ajustes en la configuración de Windows pueden marcar la diferencia.

-

Ya hemos escrito antes sobre cómo sacar más FPS a tu tarjeta gráfica y a tu máquina de juegos, pero aquí hablamos de optimizarla aún más para que sea más fácil jugar.

Windows ya está convenientemente construido para los juegos. Microsoft sabe que a los usuarios de PC les encanta jugar. Por eso Game Pass es tan popular. Sin embargo, Windows necesita algunos ajustes para optimizar el rendimiento, uno de los cuales es el modo de juego. Se trata de un ajuste que gestiona los recursos del sistema para mejorar el rendimiento al jugar.

Para activar el Modo Juego sigue estos pasos:

Pulsa el botón de Inicio de tu teclado y escribe Juego

Haz clic en Configuración del Modo Juego cuando aparezca en la parte superior del menú Inicio

Haz clic en el botón para activar el modo Juego

Optimizar tu PC para jugar es genial, ¿sabes qué más es genial? Que no te interrumpan mientras juegas. Windows tiene un ajuste para desactivar las notificaciones en momentos específicos o cuando ciertas cosas están sucediendo. Así que se acabaron las molestas ventanas emergentes que arruinan tu diversión.

Para acceder a la configuración siga estos pasos:

Pulsa el botón de inicio de Windows en tu PC o el teclado y escribe Focus Assist

En los ajustes de enfoque haz clic en notificaciones - "alertas de aplicaciones y sistema, no molestar"

Busca la opción "activar automáticamente la función de no molestar".

Marque "cuando juegue a un juego".

También puedes seleccionar momentos específicos del día para que se active el modo de no molestar. Esto funciona si sabes que siempre juegas por la noche, por ejemplo. Sólo tienes que fijar la hora y disfrutar de un juego sin notificaciones.

La programación de la GPU acelerada por hardware permite a tu máquina optimizar el rendimiento y reducir la latencia. Si tienes el hardware adecuado (una tarjeta gráfica reciente) y estás ejecutando Windows 10 u 11, puedes activar fácilmente esta configuración, al igual que el Modo Juego:

Pulsa el botón de Inicio y busca Configuración de gráficos

A continuación, haz clic para activar la programación de la GPU acelerada por hardware

Desplácese hacia abajo y vea la configuración de "preferencia de rendimiento de gráficos" desde allí puede elegir la aplicación para establecer su preferencia. En el caso de Nvidia, se trata del panel de control de Nvidia. Puedes seleccionar esto como una aplicación de escritorio o una aplicación de la tienda de Microsoft a través del menú desplegable

Haz clic en la aplicación, haz clic en opciones y selecciona alto rendimiento

Repite la operación para cualquier juego en el que quieras el máximo rendimiento

Como norma, Windows está configurado para centrarse en la mejor apariencia posible. Así que se ve elegante con todas las diferentes animaciones y bordes brillantes. Sin embargo, estos ajustes de calidad pueden tener un impacto negativo en el rendimiento de los juegos. Así que puede valer la pena desactivarlos o, al menos, ajustar el rendimiento en lugar de la apariencia.

Para ello:

Pulsa el botón de inicio de Windows en tu PC o en el teclado y escribe apariencia y rendimiento

Cuando aparezca, haz clic en "Ajustar el rendimiento y la apariencia de Windows".

Busca la opción que dice "ajustar para obtener el mejor rendimiento"

Selecciónalo y haz clic en aplicar

En la pestaña avanzada haga clic para comprobar que el mejor rendimiento se establece para los programas y no para las tareas de fondo

Es muy posible que hayas comprado un ratón para juegos de alta gama para tener ventaja sobre la competencia, pero ese ratón puede tener su rendimiento obstaculizado por la configuración de Windows.

Windows tiene varios ajustes relacionados con la velocidad del puntero del ratón y uno, en particular, puede ser un problema, por lo que debemos desactivarlo:

Pulsa el botón de inicio de Windows en tu PC o en el teclado y escribe puntero del ratón

Haga clic en "cambiar la visualización o la velocidad del puntero del ratón"

En el ajuste marcado como "movimiento" desmarca la opción de "mejorar la precisión del puntero"

Haz clic en "Aplicar".

Ya que estamos, te recomendamos que compruebes el software de tu ratón. Muchos de los ratones modernos para juegos tienen opciones de alta tasa de sondeo. Selecciona la más alta -1.000Hz, 4.000Hz u 8.000Hz- en tu software para que las señales lleguen más rápido a tu PC y haya menos latencia.

Si quieres obtener el mejor rendimiento, es importante que no sólo te asegures de que Windows se actualiza con regularidad (preferiblemente fuera de tus horas de juego), sino que también se actualicen los controladores de tus tarjetas gráficas.

Ya hemos escrito antes sobre cómo actualizar los controladores de Nvidia e instalarlos limpiamente para obtener los mejores resultados, pero también vale la pena simplemente estar al tanto de las actualizaciones para tener los últimos controladores.

La forma más fácil de hacerlo con las tarjetas gráficas Nvidia es utilizar GeForce Experience. Una vez descargado e instalado, hay una opción para descargar e instalar automáticamente los controladores. Haz clic para activar esta opción e instalar los más recientes cuando se publiquen.

Si tienes un monitor compatible y una tarjeta gráfica nueva, puedes y debes activar G-Sync. Ya hemos escrito antes sobre cómo hacerlo, pero básicamente G-Sync garantiza que la frecuencia de actualización de tu monitor coincida con los fotogramas por segundo que emite tu tarjeta gráfica para el juego que estás jugando.

Activa la función G-Sync en tu monitor y en los ajustes de Windows para evitar que la pantalla se rompa y garantizar una experiencia de juego fluida. También recomendamos ajustar la configuración de pantalla del juego para que coincida con la tasa de refresco del monitor y limitar los FPS máximos al extremo superior de la tasa de refresco.

Windows no siempre utiliza por defecto la máxima tasa de refresco de la pantalla conectada. Si tienes un monitor de juegos de lujo con una alta tasa de refresco, entonces tienes que activar la configuración tanto en el monitor como en Windows.

De lo contrario, el monitor se ajustará por defecto a sólo 60 Hz. Así que sigue estos pasos para seleccionar tu frecuencia de actualización máxima:

Haz clic con el botón derecho del ratón en tu escritorio y haz clic en "Configuración de pantalla".

Desplázate hacia abajo hasta que veas "configuración avanzada de pantalla"

A continuación, desplázate hacia abajo hasta la tasa de refresco y haz clic en el menú desplegable. A partir de ahí, selecciona la tasa de refresco máxima de tu monitor.

Si no ves la configuración que esperas, lo más probable es que estés utilizando el cable equivocado. Es posible que algunas pantallas sólo ofrezcan la máxima frecuencia de refresco con un cable DisplayPort; de lo contrario, puede que merezca la pena considerar la opción HDMI 2.1.

Muchas de las aplicaciones que instalas se forzarán automáticamente en los procesos de inicio. Así, cuando enciendas tu PC e inicies sesión en Windows, esas aplicaciones te estarán esperando. A veces esto no es útil, ya que las aplicaciones se convierten en procesos de fondo que desperdician potencia de procesamiento y recursos.

Afortunadamente, es bastante fácil desactivar estas aplicaciones y no sólo hacer que tu PC se encienda más rápido, sino también optimizarlo cuando estás jugando. Sigue estos pasos:

Pulsa CTRL+MAYÚS+ESC para iniciar el Administrador de tareas

Busca la pestaña Inicio y haz clic en ella

Busca en la lista de aplicaciones cualquier cosa que no utilices habitualmente.

Haz clic con el botón derecho del ratón en las aplicaciones que no te interesan y haz clic en "Desactivar".

Como alternativa, en Windows 11 puedes acceder a estos ajustes haciendo clic en el botón de inicio y buscando Aplicaciones de inicio. Haz clic en esa configuración del sistema y podrás activar y desactivar las aplicaciones.

Escrito por Adrian Willings.