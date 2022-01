Cómo jugar Fortnite en iPhone y iPad

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Fortnite fue retirado de la tienda de aplicaciones de Apple hace casi un año y medio y, desde entonces, los usuarios de iPhone y iPad no han podido instalarlo.

Aquellos que ya lo habían descargado también se quedaron atrás después del lanzamiento de la Temporada 4 del Capítulo 2.

Los usuarios de Android han podido instalar la aplicación Fortnite en sus dispositivos móviles descargándola desde la aplicación Epic Games, circunnavegando así Google Play Store, pero los propietarios de dispositivos Apple no tienen esa solución.

Hasta ahora.

Una versión móvil táctil de Fortnite está en camino a través del servicio de juegos en la nube GeForce Now de Nvidia. Próximamente se lanzará una versión beta cerrada por tiempo limitado y puedes preinscribirte para jugar aquí .

Esto es lo que necesitará para que funcione cuando llegue.

Pronto se lanzará una versión táctil de Fortnite en forma de beta cerrada en GeForce Now. Eso significa que se podrá jugar en dispositivos Android a través de la aplicación GeForce Now nativa (si no desea descargar el juego en sí) y en iPhone y iPad a través de una solución alternativa de Safari.

Aquí se explica cómo instalar GeForce Now en su dispositivo iOS o iPadOS:

- Primero, abra Safari en su iPhone o iPad, diríjase a play.geforcenow.com .

- Mire la parte inferior de la pantalla (en iPhone) o la parte superior derecha (en iPad) para ver el botón de compartir. Tócalo.

- En el menú para compartir, desplácese hacia abajo hasta "Agregar a la pantalla de inicio" y tóquelo.

- Presiona "Agregar".

- Esto agregará un ícono de aplicación en su dispositivo, que puede mover a donde quiera.

- Toca el nuevo ícono de GeForce Now y verás los términos y condiciones de GeForce Now. De acuerdo con ellos.

- Inicie sesión o regístrese para obtener una cuenta de GeForce Now a través del ícono de usuario en la esquina superior derecha. Iniciar sesión.

- Es posible que ahora deba sincronizar su Steam y, lo que es más importante para Fortnite, una cuenta de Epid Games Store a través del menú de configuración.

GeForce Now es el servicio de juegos en la nube de Nvidia que está disponible en múltiples dispositivos, incluidos dispositivos móviles, PC, Mac, Chromebook, Nvidia Shield TV y varios televisores inteligentes.

Es un servicio de membresía paga, aunque también hay una opción gratuita. Sin embargo, la membresía gratuita es limitada, solo puedes jugar hasta una hora a la vez antes de tener que cerrar sesión y volver a iniciarla. También juega juegos en una plataforma básica de juegos de PC en la fuente, y es posible que tengas que esperar para acceder.

La membresía prioritaria cuesta £ 8.99 / $ 8.99 / € 9.99 por mes y le brinda una experiencia mejorada. La PC tiene una tarjeta gráfica RTX, con capacidad de trazado de rayos, con juegos de hasta 1080p a 60 fps. También amplía el límite de reproducción a seis horas.

Finalmente, también está disponible un plan de membresía RTX 3080, que ofrece los mejores gráficos de hasta 1440p a 120 fps, además de hasta ocho horas de tiempo de reproducción. Sin embargo, también viene con una etiqueta de precio premium, a £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 por una suscripción de 6 meses.

Además de Fortnite, GeForce Now admite un catálogo de juegos cada vez mayor. Sin embargo, a diferencia de otros servicios de juegos en la nube, lo vincula con una cuenta normal de Steam, Epic Games Store u otra tienda de PC digital y puede jugar los juegos que ha comprado en ellos. Muchos juegos gratuitos también están disponibles.

Puede obtener más información sobre el servicio de juegos en la nube en nuestra práctica función aquí: ¿Qué es Nvidia GeForce Now? ¿Es gratis y con qué dispositivos funciona?

