Los propietarios de Xbox Series X / S pueden jugar juegos de PC a través de GeForce Now

(Pocket-lint) - Los propietarios de Xbox Series X / S y Xbox One podrán jugar juegos de PC a través de la plataforma de juegos en la nube GeForce Now de Nvidia a partir de hoy.

Una actualización de la versión del navegador de GeForce Now significa que funcionará con el navegador Microsoft Edge para Xbox . Por lo tanto, inicie sesión en su cuenta de Nvidia y podrá jugar juegos de sus bibliotecas Steam, Uplay, Epic Games Story o GOG.

No hemos logrado probarlo todavía, pero hemos escuchado que es un poco complicado ponerlo en marcha y hay algunas limitaciones menores. Sin embargo, hemos jugado juegos de Stadia a través del navegador en los últimos tiempos, así que espere que sea una experiencia similar.

Un consejo es ir a la configuración de pantalla de tu Xbox, hacer clic en "fidelidad de video y sobreexploración" y desmarcar "las aplicaciones pueden agregar un borde". De esa manera, un juego en la nube se ejecutará sin bordes negros.

La actualización beta de GeForce Now llega poco después de que Nvidia lanzara un nuevo nivel para su servicio de juegos en la nube . El nuevo nivel RTX 3080 es bastante caro: £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 por 6 meses de acceso, pero puedes jugar juegos en hardware que superan con creces las capacidades de una Xbox Series X.

No todos los juegos de PC están disponibles en GeForce Now, pero tiene más de 1,000 disponibles y se agregan más todo el tiempo. Y puedes conectar un mouse y un teclado a tu Xbox para jugar títulos que no tienen controles estándar de gamepad.

La propia Xbox también agregará pronto juegos de PC a su propio servicio de juegos en la nube. Los propietarios de la consola Xbox en el programa Insider ya pueden probar la plataforma en sus máquinas.

