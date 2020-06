Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Las cosas están mejorando para la plataforma de juegos en la nube de Nvidia, GeForce Now . Square Enix ha regresado al servicio, con 14 de sus juegos disponibles para jugar una vez más.

Por lo tanto, los suscriptores de GeForce Now pueden jugar la trilogía de Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided y Just Cause 3 y 4, si los tienen en sus bibliotecas de Steam.

Nvidia también ha anunciado que los juegos gratuitos agregados a Epic Vault en la Tienda Epic Games cada semana también estarán disponibles para jugar a través de GeForce Now sin costo adicional. Además, ahora también hay siete juegos adicionales disponibles para transmitir.

Con suerte, el regreso de Square Enix allanará el camino para que otros hagan que sus juegos estén disponibles nuevamente en el servicio, como Activision, 2K Games, Bethesda y Warner .

La lista completa de juegos de Square Enix ahora disponible en GeForce Now es:

Batallón 1944

Sin límites

Deus Ex: Human Revolution - Corte del director

Deus Ex: la humanidad dividida

Just Cause 3

Just Cause 4

La vida es extraña

La vida es extraña 2

Rise of the Tomb Raider: celebración de 20 años

Shadow of the Tomb Raider: Edición definitiva

Sleeping Dogs: Edición definitiva

Comandante Supremo: Alianza Forjada

Las impresionantes aventuras del capitán Spirit

Tomb Raider

Los otros juegos que se agregarán son:

Automatización - The Car Company Tycoon Game

Hardspace: Shipbreaker

Paladins (Tienda de juegos épicos)

Poder de las estaciones

Samurai Shodown NeoGeo Collection (Tienda de juegos épicos)

Satisfactorio (Tienda de juegos épicos)

Smite (Tienda de juegos épicos)

Todos los juegos de Square Enix estarán disponibles a partir de las 9 p.m. BST de esta noche, jueves 18 de junio.