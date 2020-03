Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Nvidia GeForce Now ha perdido el soporte de otro editor de renombre, solo unas semanas después de su lanzamiento completo.

La plataforma de juegos en la nube ya había perdido juegos de Activision , Bethesda y Hinterland Studio, ahora 2K Games ha retirado sus títulos del servicio.

Eso significa que los suscriptores GeForce Now gratuitos y de pago ya no pueden jugar como Borderlands 3 , Bioshock Infinite o Civilization VI.

"Por solicitud del editor, tenga en cuenta que los títulos de 2K Games se eliminarán de GeForce Now", publicó Nvidia en su foro. "Estamos trabajando con 2K Games para volver a habilitar sus juegos en el futuro".

Esto será un duro golpe para los miembros de GeForce Now que han estado felizmente transmitiendo títulos de 2K Games hasta hace muy poco, especialmente durante el período de prueba beta del servicio.

Hasta el momento, no hemos tenido una razón por la cual el editor se ha unido a Activision y Bethesda para retirar el apoyo, pero Raphael van Lierop de Hinterland tuiteó el 1 de marzo que la decisión de su estudio de eliminar The Long Dark fue porque Nvidia no solicitó permiso.

Lo siento para aquellos que están decepcionados, ya no puedes jugar #thelongdark en GeForce Now. Nvidia no pidió nuestro permiso para poner el juego en la plataforma, por lo que les pedimos que lo eliminaran. Por favor lleve sus quejas a ellos, no a nosotros. Los desarrolladores deben controlar dónde existen sus juegos. - Raphael van Lierop (@RaphLife) 1 de marzo de 2020

Con suerte, Nvidia podrá llegar a un acuerdo con los diversos editores y estudios que ha perdido hasta ahora, y tal vez otros en lugar de perderlos también.

Tal como está, GeForce Now todavía admite cientos de otros juegos propios de los usuarios en Steam, UPlay y muchos otros escaparates digitales, por lo que no hay necesidad de entrar en pánico todavía. Pero si pierde más marcas de renombre , su esperanza de competir con Stadia, Project xCloud y Shadow estará en riesgo.