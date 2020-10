¿Qué es el trazado de rayos y qué hardware y juegos lo admiten?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si eres un jugador, es probable que hayas oído hablar del trazado de rayos, pero es posible que no sepas exactamente qué significa o por qué es tan importante. Estamos aquí para ayudarlo a averiguarlo.

Nvidia ha estado impulsando el trazado de rayos desde que anunció por primera vez sus tarjetas gráficas de la serie RTX 20 en 2018, pero el trazado de rayos es mucho más que una estrategia de marketing para ayudar a vender tarjetas gráficas para PC y hardware de juegos de alta gama .

Es una tecnología en desarrollo para mejorar las imágenes de los juegos que resulta en una experiencia de juego mucho más inmersiva, llamativa y visualmente agradable.

El trazado de rayos no es nada nuevo. Ha existido durante años, pero solo recientemente el hardware y la tecnología de PC han llegado a un punto en el que el trazado de rayos se puede implementar de una manera en la que puede marcar una diferencia real en sus juegos. En tiempo real.

En su forma más simple, el trazado de rayos es un sistema que se utiliza para mejorar la iluminación en los juegos. Esto se hace de diversas formas. Se usa en todo, desde reflejos hasta sombras, tanto en el entorno de juego como en elementos dentro de él. Esto incluye cosas como efectos atmosféricos, reflejos en superficies (agua, metal, vidrio) e incluso iluminación difusa.

La iluminación difusa es especialmente interesante, ya que incluye la luz que rebota en las superficies y se refleja en otras. Esto, en efecto, es una fuente de iluminación indirecta que luego ayuda a crear una experiencia más realista. Imagínese cómo la luz del sol cae en una habitación, luego rebota en las paredes y los pisos y, naturalmente, hace que toda la habitación sea más brillante. Esa es una parte de cómo funciona el trazado de rayos.

Cuando el trazado de rayos está completamente implementado, a menudo ni siquiera notará lo que está sucediendo a menos que preste mucha atención, ya que es parte de la imagen completa de un entorno gráficamente impresionante. Solo cuando vea una comparación lado a lado de los juegos con el trazado de rayos activado y desactivado, verá la diferencia que puede hacer.

Con los últimos y mejores procesadores gráficos de Nvidia, todo esto sucede en tiempo real. Esto ayuda a generar "reflejos de alta resolución en tiempo real que reflejan detalles delante, detrás, arriba y debajo del jugador o la cámara; detalles que el jugador no podía ver con técnicas anteriores".

Además de reflejar la luz, las sombras y los reflejos ambientales, el sistema de trazado de rayos también puede agregar efectos visuales impresionantes a los personajes dentro del juego e incluso a los elementos que llevan.

Piense en los reflejos de la hoja de una espada o la armadura de metal del jugador que muestra el mundo circundante con un efecto de espejo, pero reflejado de manera realista y en tiempo real, cambiando a medida que el personaje se mueve y pasa por el mundo del juego.

Esta demostración creada en el motor Unreal muestra muchas de las funciones de renderizado de próxima generación posibles con la tecnología. Los efectos de esta demostración incluyen:

Luces de área con textura

Sombras de luz de área trazada por rayos

Reflexiones trazadas por rayos

Oclusión ambiental con trazado de rayos

Profundidad de campo cinematográfica (DOF)

Eliminación de ruido del trazado de rayos de Nvidia GameWorks

Usando esta nueva tecnología para renderizar iluminación y crear imágenes, los desarrolladores pueden crear experiencias de juego súper realistas.

Sin duda será interesante ver cómo avanza esta tecnología en un futuro próximo. Ya hemos probado cómo sería el futuro de los juegos y el trazado de rayos es otro trampolín en la dirección correcta.

Cuando se anunció por primera vez el trazado de rayos, solo estaba abierto a los jugadores con las últimas tarjetas gráficas Nvidia en sus máquinas de juego. Solo las tarjetas de la serie RTX 20 eran capaces de admitir el trazado de rayos y DLSS . Aunque esa lista incluía las Nvidia Geforce RTX 2060/2070/2080 y 2080Ti, no era muy extensa.

Estas tarjetas gráficas también son caras y ponen el trazado de rayos fuera del alcance de la mayoría de los jugadores a menos que estén dispuestos a gastar dinero en tecnología de vanguardia.

Todo esto cambió en abril de 2019 cuando la compañía anunció que las GPU más antiguas admitirían el trazado de rayos con los últimos controladores listos para juegos. Y así, la lista actual de tarjetas gráficas con capacidad de trazado de rayos incluye:

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660

Nvidia Titan Xp (2017)

Nvidia Titan X (2016)

GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080

GeForce GTX 1070 Ti

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1060 de 6 GB

No son solo las computadoras de escritorio para juegos las que admiten el trazado de rayos, también se incluyen en la lista las computadoras portátiles con GPU de arquitectura Pascal y Turing equivalentes. También hay una gran lista de portátiles para juegos con GPU RTX incluidas como opción de especificación. Esa lista también crece constantemente.

El trazado de rayos tampoco se limita a la PC. D e Xbox Serie X y PlayStation 5 se dice que apoyar trazado de rayos.

Dicho todo esto, vale la pena señalar que si desea las mejores experiencias con el trazado de rayos, necesitará el mejor hardware. Aunque las tarjetas gráficas más antiguas ahora admiten el trazado de rayos, tendrán problemas con el rendimiento. Las antiguas GPU GTX solo pueden ofrecer efectos de trazado de rayos básicos con un recuento de rayos bajo. Mientras que los procesadores de gráficos RTX pueden administrar efectos mucho más complejos con múltiples efectos que se presentan con un mayor número de rayos.

El trazado de rayos también es un proceso gráficamente intensivo. Cuando está encendido y la configuración al máximo, incluso las PC para juegos con las especificaciones más altas pueden ver una caída en el rendimiento en términos de cuadros por segundo que se muestran en la pantalla.

Obtendrá una experiencia de juego visualmente impresionante, pero no necesariamente será súper fluida. Nvidia incluso muestra el impacto que la configuración máxima puede tener en FPS promedio a varias resoluciones e incluso a 1920 x 1080 estas cifras rondan los 30FPS en las GPU GTX más antiguas. Por lo tanto, vale la pena gastar dinero en tarjetas gráficas RTX si puede pagarlo.

Las tarjetas gráficas más nuevas de la serie RTX 3000 verán mejoras notables en el rendimiento incluso con el trazado de rayos activado.

La compatibilidad con el trazado de rayos depende en gran medida de que los desarrolladores implementen los efectos y las mejoras visuales a medida que crean sus juegos.

Muchos de los principales juegos con trazado de rayos son títulos triple A que también han aparecido en la consola pero sin las mismas imágenes. La lista original de juegos que admitían el trazado de rayos era bastante corta, pero se agrega constantemente.

Ayuda que Nvidia e Intel hayan estado trabajando para estandarizar la API de Vulkan con el fin de facilitar que los desarrolladores de juegos agreguen soporte de trazado de rayos a sus juegos en el futuro. Esto también significará que los juegos con trazado de rayos deberían llegar más fácilmente a las nuevas consolas con el mismo soporte en el futuro.

Fortnite ahora tiene soporte de trazado de rayos junto con DLSS para ayudar con las mejoras de rendimiento. Esto significa que los jugadores de Fortnite ahora pueden disfrutar de reflejos de trazado de rayos, sombras, iluminación global y oclusión ambiental también.

El último juego de Battlefield fue el primero en lanzarse con soporte de trazado de rayos, que ofrece imágenes mejoradas y reflejos mejorados en varias superficies para hacer que el juego sea mucho más inmersivo para los jugadores de PC.

Así es, incluso Minecraft aprovecha al máximo la iluminación mejorada gracias a la tecnología RTX de Nvidia. Es sorprendente lo que las actualizaciones también le han hecho al juego.

Aunque no se lanzó con soporte de trazado de rayos, Shadow of the Tomb Raider se actualizó con imágenes mejoradas poco después. Sombras mejoradas, iluminación difusa y más profundidad adicional agregada a un juego ya hermoso.

Para mostrar los increíbles poderes de la tecnología de trazado de rayos, Lightspeed Studios de Nvidia se propuso rediseñar el clásico de juegos Quake II . Ahora rejuvenecido con todos los impresionantes efectos visuales y el trazado de rayos de iluminación dinámica que puede ofrecer, Quake II es un placer para la vista. Especialmente para los jugadores lo suficientemente mayores como para recordar haberlo jugado la primera vez.

Quake II RTX es una descarga gratuita para darle una muestra de la bondad del trazado de rayos y la diversión de las explosiones malas.

Battlefield V podría haber sido el primer juego en admitir el trazado de rayos, pero Metro Exodus fue el primer juego en integrar la tecnología de iluminación global con trazado de rayos en tiempo real . Esto significaba que el juego podría usar una iluminación indirecta más realista, así como ajustarse en tiempo real a medida que el entorno mundial cambiaba y el día se transformaba en noche.

El último lanzamiento de la serie Call of Duty incluye "una reinvención épica de la icónica serie Modern Warfare desde cero" con la bondad del trazado de rayos como estándar .

El control es otro de nuestros favoritos. También es uno de los mejores ejemplos de la tecnología de trazado de rayos de Nvidia en cualquier juego nuevo con muchos aspectos destacados visuales impresionantes gracias al soporte de trazado de rayos.

Más brillantez de la franquicia de Wolfenstein llegará en la forma de Wolfenstein: Youngblood. Puede estar ambientado en la década de 1980, pero este juego contará con algunos gráficos futuristas con mejoras en el trazado de rayos. Matar a los nazis nunca se habrá visto tan impresionante.

Si está considerando si el trazado de rayos es para usted y si debe gastar dinero en una nueva tarjeta gráfica o máquina de juego, entonces hay buenas noticias, ya que la lista de los próximos juegos de PC que admitirán el trazado de rayos es bastante impresionante. Esa lista incluye lo siguiente:

Ghostrunner promete un combate violento y de ritmo rápido para un jugador con un ambiente de ciencia ficción que está muy bien mejorado con la bondad del trazado de rayos.

Junto a la tecnología de trazado de rayos que se utiliza en la próxima salida de Black Ops, está el uso de DLSS para proporcionar velocidades de cuadro mejoradas y un juego más fluido también.

Call of Duty: Black Ops Cold War también contará con Nvidia Ansel, lo que permitirá a los jugadores tomar increíbles capturas de pantalla de alta resolución.

Este "juego de plataformas en 3D Spooky Scary" está configurado para ser mejorado con trazado de rayos y DLSS, lo que aumenta la vibra y la bondad de Halloween.

Cyberpunk 2077 pudo haber recibido la mayor atención en el E3 2019 debido a la aparición de Keanu Reeves, pero una cosa que no recibió suficiente atención fue el hecho de que este juego también viene con soporte de trazado de rayos .

Parece apropiado que uno de los próximos juegos en nuestra lista se trate de permanecer en la luz. Este es un juego de terror independiente que admite el trazado de rayos en tiempo real en mazmorras generadas aleatoriamente. Los efectos de iluminación y sombra con trazado de rayos harán que este sea espeluznante y horriblemente atmosférico.

La última salida de Watch Dogs incluirá el trazado de rayos en tiempo real, lo que sin duda debería hacer que Londres se vea un poco más magnífico. Solo asegúrate de asimilarlo todo mientras corres por las calles tratando de salvar la capital y reclutando tu ejército de hackers y combatientes de la resistencia.

Patea la puerta, lanza un flashbang y aprecia la iluminación de rayos mientras explota cegando a los malos. Parece un montón de diversión. Ready or Not promete una experiencia auténtica que seguramente será mejorada por la tecnología visual aquí.

Aunque ya está disponible para comprar, Assetto Corsa Competizione todavía no admite el trazado de rayos, pero lo hará en un futuro próximo. Este es un juego de carreras realista diseñado para ofrecer imágenes impresionantes y una experiencia de juego increíble para los fanáticos de las emociones de alto octanaje.

A primera vista, es difícil no confundir Atomic Heart con otro juego de Metro, especialmente con el soporte de trazado de rayos que viene con el juego. Eso también se debe en parte a que está ambientado en un universo alternativo en el corazón de la Unión Soviética. Pero este debería ser un juego brillante por derecho propio. Criaturas extrañas, robots y una multitud de armas personalizables sin duda hacen que este parezca intrigante al menos. Las mejoras de iluminación que se muestran en este también son realmente impresionantes.

Enlisted es un FPS basado en escuadrones MMO con temática de la Segunda Guerra Mundial que está siendo desarrollado por el mismo equipo detrás de Cuisine Royale . Este nuevo tirador prometía soporte para el trazado de rayos y algunas imágenes bastante impresionantes que deberían agregar una atmósfera brillante a la era de la Segunda Guerra Mundial.

La justicia es un nuevo juego procedente de las costas chinas. Este juego está configurado para presentar algunos reflejos ingeniosos con trazado de rayos, sombras y tecnología Nvidia DLSS también.

La tan esperada secuela de Vampire: The Masquerade - The Bloodlines de 2004 llegará en 2020. También llegará con soporte de trazado de rayos que realmente debería ayudar a agregar algo de ambiente a callejones oscuros y entornos llenos de vampiros. ¡No podemos esperar para hundir nuestros dientes en este!

Sword and Fairy 7 es el último de la serie de juegos de rol chinos, una serie que originalmente comenzó en la década de 1990, pero ahora está recibiendo algunas actualizaciones visuales realmente agradables con soporte de trazado de rayos. Esta es también una de las mejores muestras de video del trazado de rayos en acción, ya que muestra reflejos en varias superficies, incluidas las caras de rocas brillantes, los charcos y la espada del personaje también.

El próximo capítulo de la saga de World of Warcraft también está recibiendo la revisión del trazado de rayos. Lo que significa no solo un lanzamiento agradable para los fanáticos de World of Warcraft, sino también uno hermoso.

Otros próximos juegos con soporte de trazado de rayos incluyen:

JX3

Mechwarrior V: Mercenarios

Proyecto DH

Escrito por Adrian Willings.