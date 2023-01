No espere una consola Nintendo de nueva generación este año, según un analista

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si estabas aplazando la compra de una Nintendo Switch con la esperanza de que se anunciara una nueva consola, un analista tiene malas noticias para ti.

Puede que la Nintendo Switch original tenga casi seis años, pero eso no significa que Nintendo esté dispuesta a tirarla a la papelera. La Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch OLED han mantenido las cosas frescas, pero un analista no está convencido de que vayamos a ver a Nintendo sustituir la Switch por un producto de nueva generación a corto plazo.

En una entrevista concedida a GamesIndustry.biz, Piers Harding-Rolls, director de investigación de Ampere Analysis, se apresuró a señalar que no es probable que 2023 sea un gran año para los aficionados al hardware de Nintendo. En su lugar, hay que esperar a 2024 para ver algo nuevo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"No espero una consola Nintendo de nueva generación en 2023: tenemos 2024 en nuestras previsiones", dijo Harding-Rolls antes de señalar que el hardware de Switch todavía se venderá bien este año gracias al próximo lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Aunque puede que la Switch aún tenga algo de vida en esas viejas piernas, eso no significa que Nintendo pueda quedarse quieta. La falta de compatibilidad con 4K sigue siendo un fastidio para algunos, aunque la Switch se las arregle para lucir bastante bien sin ella.

En cuanto a lo que podemos esperar este año, hablar de una versión de edición especial de la Switch cuyo lanzamiento coincidirá con ese nuevo juego de Zelda tiene mucho sentido. Y, después de todo, a Nintendo le encantan los vínculos si existe la posibilidad de vender más consolas de edición especial junto con sus lanzamientos de software más importantes.

Escrito por Oliver Haslam.