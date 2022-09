Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ha pasado mucho tiempo, pero Pikmin 4 por fin es oficial, confirmando que la franquicia Pikmin vuelve una vez más.

Shigeru Miyamoto lo mencionó por primera vez en 2015, antes incluso de que se anunciara la Switch, y los fans empezaban a preocuparse por la posibilidad de que Pikmin no tuviera otro juego, pero aquí tenemos todos los detalles (en este momento escasos) al respecto.

Fecha de lanzamiento de Pikmin 4

Pikmin 4 saldrá en algún momento de 2023, según su primer teaser tráiler, que puedes encontrar debajo de esta sección.

Por ahora no hay más información precisa que esa, pero podríamos anticipar que el juego no saldrá en la primera mitad del año. Al fin y al cabo, el próximo juego de Legend of Zelda saldrá en mayo de 2023, así que si fuera a ser en cualquier momento antes de esa fecha probablemente ya tendríamos una fecha.

Aun así, Nintendo suele mantener las cosas en secreto hasta que están realmente listas para salir a la luz, así que no te sorprendas si se anuncia la fecha de lanzamiento definitiva de Pikmin 4 con tan solo un par de meses de antelación.

Tráiler de Pikmin 4

El tráiler que confirmó Pikmin 4 llegó durante un Nintendo Direct en septiembre de 2022, y aunque las noticias que trajo son muy bienvenidas, el tráiler es de lo más breve.

Eso es todo, solo un vistazo a un entorno de juego, luego una tarjeta de título y una ventana de lanzamiento sin más detalles. Ese Nintendo Direct tenía cosas más importantes que hacer, anunciando Fire Emblem Engagey el título de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, así que podemos perdonar a Nintendo por ello.

Plataformas de Pikmin 4

Pikmin 3 salió por primera vez en Wii U, pero ahora estamos en una nueva era para Nintendo, y desde hace bastantes años.

Pikmin 4, por tanto, será exclusivo de Nintendo Switch, y no se podrá jugar en ninguna otra consola o plataforma.

Historia y jugabilidad de Pikmin 4

El mundo de Pikmin es uno en el que la humanidad se ha extinguido, y tú juegas como un diminuto explorador espacial que busca sobrevivir en la naturaleza acorralando a los Pikmin titulares.

Estos pequeños munchkins, todos de colores primarios y con pequeñas plántulas que brotan de su cabeza, pueden ser dirigidos (de forma un tanto imprecisa) para contrarrestar las amenazas y superar los obstáculos, permitiéndote explorar nuevas áreas y hacer crecer nuevos Pikmin.

La historia no es necesariamente el mayor foco de atención de la serie Pikmin, pero ha acumulado una gran cantidad de historia que puedes explorar. Jugar a Pikmin 3 es una buena manera de descubrir algo de esto, y se ha reeditado en Switch para que sea más fácil que nunca.

En cuanto a la jugabilidad, podemos suponer con seguridad que Pikmin 4 implicará más estrategia en tiempo real mientras movemos a los Pikmin en manadas para cumplir objetivos como recoger comida y derrotar a monstruos desagradables, pero cómo podría haber evolucionado es una pregunta abierta en este momento.

Con un único tráiler de presentación y sin imágenes reales del juego, tendremos que esperar a que se publique más información para poder especular sobre la evolución de Pikmin 4.

