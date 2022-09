Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nintendo ha anunciado que el nombre de su próxima secuela de Breath of the Wild es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Además, ha revelado la fecha de lanzamiento: estará disponible para Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023.

Desvelado en un teaser durante el último Nintendo Direct (ver el vídeo de arriba), el juego "te llevará a los cielos", ya que el mundo de Hyrule se amplía para esta nueva aventura de Link.

No se detalló mucho más, pero eso no impidió que chilláramos como cerditos sobreexcitados.

Durante la presentación de DIrect también se anunció Pikmin 4, que también saldrá el año que viene.

También recibiremos pronto un montón de nuevos juegos de N64 en Nintendo Switch Online + Pack de Expansión, como el magnífico 1080º Snowboarding y Excitebite 64. Además, GoldenEye 007 resurgirá por fin de sus cenizas, pero con un multijugador online añadido por si acaso.

Esperemos que antes de que acabe el año sepamos más sobre los nuevos títulos de Legend of Zelda y Pikmin para Switch. Estaría bien ver imágenes de juego del primero, eso seguro. Sobre todo porque ahora llega quizás antes de lo que muchos esperaban.

Que llegue la primavera de 2023.

