Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nintendo ha desvelado una edición limitada de Switch OLED que ha fabricado para enlazar con el inminente lanzamiento del shooter de pintura Splatoon 3.

El bundle saldrá a la venta el 26 de agosto de 2022, un par de semanas antes del lanzamiento del propio juego, el 9 de septiembre.

La consola tiene una serie de divertidos diseños por todas partes, y manchas ocasionales de color neón para compensarlas, en consonancia con el aspecto del juego, mientras que los Joy-Cons son particularmente brillantes y divertidos, con un ligero gradiente de verde a amarillo y de púrpura a azul, respectivamente, que llaman la atención.

También se lanzará al mismo tiempo una divertida versión del excelente mando Pro de Switch, con empuñaduras azules y amarillas, junto con una funda de transporte que también encaja con el tema.

El bundle completo no vendrá con el juego ni nada por el estilo, así que no hay acceso anticipado para los que se hagan con él, pero aun así es de suponer que la demanda será altísima. Además, solo está disponible en el nuevo modelo OLED de la Switch, no en las versiones más asequibles.

Ha pasado un poco de tiempo desde la última vez que Nintendo hizo su propia Switch temática, pero los modelos anteriores, como la edición de Animal Crossing, se han agotado rápidamente siempre que han estado disponibles.

squirrel_widget_5717898

Por qué el Corsair One i300 podría ser el PC de juegos compacto perfecto Por Pocket-lint International Promotion · 10 Mayo 2022 Este PC demuestra que no hace falta un equipo enorme para obtener un gran rendimiento mientras se juega, y nosotros estamos aquí por ello.

Escrito por Max Freeman-Mills.