(Pocket-lint) - Pocas veces tenemos que esperar tanto tiempo por un juego que se ha confirmado que está en desarrollo: Metroid Prime 4 se anunció por primera vez en 2017, en el E3.

Pues bien, han pasado más de cinco años desde entonces y no aparece por ningún lado, pero eso no significa que no haya nada que hacer. Descubre todos los detalles clave aquí mismo.

Puedes ver el teaser de anuncio de Metroid Prime encima de esta sección, aunque básicamente no tiene nada de contenido. Es sólo un logotipo y la confirmación de que el juego está en desarrollo.

No tuvimos ninguna noticia sobre el juego a partir de ese teaser hasta 2019, cuando Nintendo hizo el sorprendente movimiento de anunciar públicamente que desechaba lo que se había hecho hasta el momento en el juego, y comenzaba de nuevo bajo el timón de Retro Studios.

Se trata de un grado de comunicación inusual no sólo para Nintendo, sino para la industria de los juegos en general, pero probablemente sabía que las preguntas y los rumores seguirían aumentando si no intervenía y aclaraba la situación.

Aun así, ya han pasado tres años desde esa actualización, y sólo podemos suponer que el desarrollo ha estado en marcha todo ese tiempo. Apenas se ha hablado del juego, pero en los años intermedios salió un Metroid 2D con muy buenas críticas en Nintendo Switch: Metroid Dread.

Esperamos que a finales de 2022 podamos saber algo más de Metroid Prime 4, y lo bueno de Nintendo es que es propensa a dejar caer el juego muy poco tiempo después de mostrar su jugabilidad por primera vez. Aun así, a estas alturas probablemente sea más seguro esperar un lanzamiento en algún momento de 2023, dado el calendario de su desarrollo hasta ahora.

Uno de los pocos detalles que acompañaron al anuncio inicial de Metroid Prime 4 fue que estaba en desarrollo en exclusiva para Nintendo Switch, y aunque ha pasado mucho tiempo desde entonces, la Switch sigue en pie.

Es de esperar que el juego siga siendo una exclusiva cuando salga, y a no ser que tarde otro par de años, entonces debería salir para la actual generación de dispositivos Switch, encabezada por la siempre impresionante Switch OLED.

Como habrán dejado claro las secciones anteriores, no hemos visto ni un solo indicio de jugabilidad en ninguna de las actualizaciones de Metroid Prime 4: todo han sido simples logotipos y charlas de los desarrolladores.

Esto significa que no podemos asegurar nada relacionado con la jugabilidad del juego, pero sí podemos hacer algunas apuestas bastante seguras al respecto.

La serie Prime es una serie de shooters en primera persona, que cambió el modelo de juego tradicional de Metroid y lo hizo dinámico desde el punto de vista del jugador.

Por lo tanto, es de suponer que Metroid Prime 4 también será un shooter, ya que cualquier otra cosa podría ser simplemente un cambio de marca a algo como Metroid Dread.

La trilogía de juegos Prime de la época de Wii contaba con unos controles de movimiento que fueron revolucionarios para la época y que todavía se mantienen sorprendentemente bien si puedes hacerte con ellos ahora. Sin embargo, el funcionamiento de los Joy-Cons en la Switch es un poco diferente al del mando de la Wii, sobre todo porque no hay un sensor de luz que permita colocarlos con precisión.

Por lo tanto, nos interesará ver si Nintendo persiste con los controles de movimiento, o si simplemente hace un juego de disparos en primera persona estándar que se controla como si fuera Call of Duty: Modern Warfare 2, por ejemplo.

Esperemos que incluya muchos saltos entre planetas, como en los juegos anteriores, y la resolución de puzles para acompañar el combate, algo que rompa el ritmo.

Por supuesto, al tratarse de un juego de Metroid también puedes dar por hecho que acumularás nuevos poderes y mejoras a lo largo del juego, para acceder a nuevas zonas y ayudarte a superar los obstáculos que podrías haber notado horas antes.

Escrito por Max Freeman-Mills.