Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Antes de que Nintendo lanzara su extensión de Switch Online y añadiera juegos clásicos de N64 y Mega Drive para jugar, se rumoreaba que también iba a añadir un emulador de Game Boy y una línea adicional de títulos retro a su servicio.

Ahora esto parece aún más probable, ya que se han filtrado archivos de emuladores oficiales de Game Boy y Game Boy Advance, supuestamente extraídos de una consola Switch. Es más, un datamine de la compilación de GBA ha revelado que Nintendo ya ha probado nada menos que 40 juegos.

Esto incluye Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap y Metroid Fusion. Puedes ver la lista completa a continuación, ya que MondoMega la ha publicado en su Twitter.

La biblioteca de juegos de GBA que han probado para esta cosa es enorme. Probados es la palabra clave; no significa que todos se vayan a lanzar en el servicio. Amarillo = en la carpeta de roms en algún momento, pero no en la versión filtrada.



Sin embargo, hay otro juego con evidencia de haber sido probado: https: //t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt- MondoMega (@Mondo_Mega) April 18, 2022

Por supuesto, es posible que estos juegos no lleguen a Switch, ya que solo se han probado con el emulador oficial de Game Boy Advance.

Además, Nintendo podría optar por no incluir Game Boy en su línea de Switch Online, especialmente ahora que el software se ha filtrado. Sin embargo, ciertamente esperamos que lo haga, ya que esto haría que el servicio de suscripción mensual fuera aún más potente a nuestros ojos.

Esperemos también que sea pronto. Os mantendremos informados.

Escrito por Rik Henderson.