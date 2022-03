Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nintendo ha roto su silencio con respecto a la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild al confirmar que el juego no se lanzará en 2022 como estaba planeado inicialmente.

En cambio, la nueva ventana de lanzamiento es la primavera de 2023, lo que significa que aún podría pasar bastante tiempo antes de que podamos probar el nuevo juego.

El anuncio es bastante corto y dulce: puede verlo incrustado a continuación. El tono es de disculpa, como era de esperar, pero hay un breve vistazo de información nueva para mantener a los fanáticos interesados.

El productor de la serie The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, tiene una actualización para compartir sobre el momento del lanzamiento de la secuela de The Legend of #Zelda : Breath of the Wild. Por favor echa un vistazo. pic.twitter.com/WmtOBtETTg – Nintendo Reino Unido (@NintendoUK) 29 de marzo de 2022

En un momento, puedes ver a Link desenvainar lo que parece ser la icónica Espada Maestra de la serie, pero revela que está corrompida por algún tipo de maldad, que suponemos jugará un papel clave en la trama del juego.

El retraso también significa que es probable que hayan pasado más de cinco años entre el primer Breath of the Wild y el lanzamiento de su secuela, lo que puede ser mucho tiempo de espera, pero podría ser una buena señal en términos del alcance y la escala del nuevo juego. .

Escrito por Max Freeman-Mills.