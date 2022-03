Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de años de disfrutar de las mismas pistas, Mario Kart 8 Deluxe DLC está aquí, y promete dar nueva vida a una de las compras obligadas de Nintendo Switch .

Como anunció Nintendo a principios de este año, 48 nuevas pistas llegarán a Mario Kart antes de finales de 2023 en forma de 'Booster Course Pass'.

A partir del 18 de marzo, Wave 1, la primera de las seis descargas de DLC para el título, está disponible para descargar.

A continuación, proporcionaremos lo que sabemos hasta ahora sobre las fechas de lanzamiento de las diferentes oleadas, cómo puede obtener el DLC como parte de Nintendo Switch Online y qué pistas se incluyen realmente.

Aunque técnicamente la fecha de lanzamiento de la ola 1 del DLC Booster Course Pass fue el viernes 18 de marzo, en realidad estuvo disponible el jueves en varias regiones.

De cualquier manera, para cuando leas esto, la primera ola estará en la Tienda Nintendo y estarás listo para saltar a las nuevas pistas.

Entonces, hay tres formas de obtener acceso al paquete DLC de Mario Kart.

La primera opción está disponible para aquellos con una membresía de Nintendo Switch Online + Expansion Pack, que cuesta $ 49.99 / £ 34.99 / € 34.99 por año. Estos suscriptores podrán acceder a todas las oleadas a medida que se publiquen, así como a otras ventajas no relacionadas, como Animal Crossing DLC, acceso a juegos de SEGA Genesis y Nintendo 64, y más.

Por supuesto, no es necesario tener una membresía para comprar el nuevo DLC. El Pase Deluxe Booster Course está disponible para comprar por separado, lo que le dará acceso a las seis oleadas a medida que se publiquen. Tenga en cuenta, también, que no puede comprar ondas por separado.

Para comprar solo el Pase Deluxe Booster Course, puede hacerlo en la tienda de Switch por $ 24.99 / £ 22.49 / € 24.99.

O, por último, para aquellos que aún no tienen el juego, ahora pueden comprarlo con el DLC incluido, como se muestra en el widget a continuación.

La ola 1 del DLC de Mario Kart incluirá dos copas nuevas que, por supuesto, contarán con cuatro pistas cada una.

Paseo de París (Mario Kart Tour)

Circuito Sapo (Nintendo 3DS)

Chocó Montaña (Nintendo 64)

Coco Mall (Wii)

Desenfoque de Tokio (Tour de Mario Kart)

Shroom Ridge (Nintendo DS)

Jardín del cielo (Game Boy Advance)

Escondite Ninja (Mario Kart Tour)

A partir de ahora, no hay una indicación clara de cuándo llegarán las cinco olas restantes, aparte de la nota de Nintendo de que se extenderá desde ahora hasta finales de 2023.

Dado que hay aproximadamente 21 meses para que Nintendo los espacie, suponemos que recibiremos las 40 pistas adicionales en etapas cada cuatro meses.

Actualizaremos esta sección, por supuesto, a medida que haya más información disponible.

