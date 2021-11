Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En junio de 2021, Nintendo anunció Game & Watch: The Legend of Zelda , como parte de la celebración del 35 aniversario de Link. Ahora el dispositivo está disponible para comprar, así que aquí es donde buscar y qué esperar del dispositivo.

El sistema Game & Watch: The Legend of Zelda es una computadora de mano que contiene tres títulos clásicos de Zelda, además de un cuarto juego, Vermin, que también está protagonizado por el héroe favorito de todos, Link.

La mini consola contiene el original The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y la versión para Gameboy de The Legend of Zelda: Links Awakening. No sabemos realmente por qué la última de ellas no es la versión de Gameboy Color, ya que la pantalla a color de Game & Watch claramente podría manejarlo.

Pero si te gustan los clásicos de la vieja escuela, este Game & Watch es una excelente manera de volver a ponerte en contacto con ellos. El precio también es razonable, £ 49.99 / € 49.99 / $ 49.99, aunque muchas ofertas del primer día lo están descontando, como puede ver en nuestro widget en vivo a continuación:

Incluso la propia tienda de Nintendo está vendiendo la computadora de mano al mismo precio, pero las existencias están limitadas a una venta por cliente para evitar que los revendedores recojan montones de esta mini consola probablemente altamente coleccionable. Una verdadera ganga o un regalo navideño ideal para muchos fanáticos de Nintendo, estamos seguros.