(Pocket-lint) - Nintendo lanzará su nivel de membresía Switch Online + Expansion Pass más tarde hoy, 25 de octubre de 2021, que incluye una colección de juegos clásicos de N64 y Sega Mega Drive / Genesis.

Al igual que las colecciones existentes de NES y SNES disponibles para los miembros de Nintendo Switch Online , las dos nuevas bibliotecas de juegos retro incluirán grandes como Mario Kart 64, Pokémon Snap, Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

La alineación de Sega incluye a Ecco the Dolphin, Golden Axe y Sonic the Hedgehog 2.

Además, el Pase de expansión de Nintendo incluirá acceso a Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradies sin costo adicional, cuando esté disponible.

Según los informes, el nivel estará disponible a partir de las 7 p.m. PDT en los EE. UU., Lo que significa que estará disponible a las 3 a.m.en el Reino Unido mañana, 26 de octubre.

La membresía estándar de Switch Online cuesta £ 17.99 (€ 19.99, $ 19.99) por año, aunque también hay un plan de membresía familiar que cubrirá a ocho miembros diferentes en un hogar por £ 31.49 (€ 34.99, $ 34.99) al año.

Switch Online + Expansion Pass cuesta £ 34,99 (€ 39,99, $ 49,99) al año para un solo miembro, £ 59,99 (€ 69,99, $ 79,99) para una familia.

Los miembros existentes de Switch Online podrán actualizar con un descuento.