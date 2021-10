El informe de Nintendo Switch 4K "no es cierto", afirma Nintendo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nintendo ha desacreditado públicamente un informe que afirmaba que estaba suministrando unidades de desarrollo de Nintendo Switch 4K a los estudios.

Se ha rumoreado un Nintendo Switch Pro durante los últimos años, pero el gigante de los juegos japonés ha negado que haya planes para una nueva actualización de Switch después delSwitch (modelo OLED) .

Tomando a Twitter para reafirmar su postura, Nintendo afirmó que quería aclarar que un informe de Bloomberg publicado el miércoles 29 de septiembre no era cierto.

Un informe de noticias del 30 de septiembre de 2021 (JST) afirma falsamente que Nintendo está proporcionando herramientas para impulsar el desarrollo de juegos para un Nintendo Switch con soporte 4K. Para asegurar un correcto entendimiento entre nuestros inversores y clientes, queremos aclarar que este informe no es cierto. (1/2) - 任天堂 株式会社 (企業 広 報 ・ IR) (@NintendoCoLtd) 30 de septiembre de 2021

Además, negó que se esté desarrollando un Switch Pro.

También queremos reafirmar que, como anunciamos en julio, no tenemos planes para ningún modelo nuevo que no sea Nintendo Switch - Modelo OLED, que se lanzará el 8 de octubre de 2021. (2/2) - 任天堂 株式会社 (企業 広 報 ・ IR) (@NintendoCoLtd) 30 de septiembre de 2021

Eso no quiere decir que no presentará un modelo Pro en el futuro, pero no debe esperar uno pronto.

En cambio, el Nintendo Switch (modelo OLED) se lanzará la próxima semana junto con el último juego de la serie Metroid, Metroid Dread.

La nueva versión de la consola tiene una pantalla OLED de 7 pulgadas más grande, pero conserva la misma forma y tamaño del original, gracias a un bisel más delgado. También obtiene una mayor capacidad de almacenamiento (64 GB) y conectividad Ethernet en la base incluida.

Después de los recientes recortes de precios para el Switch original, debe pagar una prima decente por las nuevas funciones. Deberíamos revisar completamente el modelo OLED antes de su lanzamiento para ayudarlo a tomar esa decisión.

