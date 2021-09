Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En el evento Direct de Nintendo de hoy, la compañía finalmente anunció la compatibilidad con los títulos clásicos de Nintendo 64 y varios juegos de SEGA Genesis en Nintendo Switch a través de Switch Online.

Inicialmente, habrá nueve títulos disponibles para jugar en el lanzamiento para N64 y 14 para SEGA Genesis.

En el N64, los títulos incluyen clásicos de todos los tiempos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 y Mario Kart 64. Mientras que para SEGA Genesis, los icónicos Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 y Golden Axe estará disponible a finales de este año.

La lista completa tiene el siguiente aspecto:

Super mario 64

La leyenda de Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Guerras Lylat

Pecado y Castigo

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operación: WinBack

La historia de Yoshi

Y para SEGA Genesis:

Sonic el erizo 2

Calles de rabia 2

Ecco el delfín

Castlevania: Bloodlines

Contra: Cuerpo duro

La máquina de frijoles del Dr. Robotnik

Hacha dorada

Héroes Gunstar

MUSHA

Phantasy Star IV

Ristar

Fuerza brillante

Shinobi III: El regreso del maestro ninja

Strider

La compañía aún no ha anunciado los precios del paquete de expansión necesario para acceder a estos juegos, pero sí revelaron que los usuarios deberían esperar ver el lanzamiento de la función en algún momento a fines de octubre.

En el evento, la compañía ha anunciado una serie de nuevas actualizaciones de juegos y nuevas características menores dirigidas a los títulos de Nintendo durante el resto del año hasta principios del próximo, sin embargo, la confirmación de los títulos de N64 y SEGA Genesis que llegarán a Switch tiene que ser la mejor opción. mayor anuncio del espectáculo.

Revive los días de gloria con los auténticos controles inalámbricos de Nintendo 64 y SEGA Genesis. Ambos estarán disponibles para su compra por $ 49.99 cada uno para cualquier miembro de #NintendoSwitchOnline. Estén atentos para más información por venir. pic.twitter.com/MENafDLLRs - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 de septiembre de 2021

Quizás incluso más genial que los títulos de retroceso que llegan a las consolas modernas es el hecho de que Nintendo venderá versiones inalámbricas de los controladores retro que lo acompañan por $ 49.99 cada uno.

A principios de este mes, informamos sobre la posibilidad de que los juegos de GameBoy Advance lleguen a Switch Online, pero con el anuncio de hoy, tendremos que esperar un poco más para jugar esos clásicos portátiles de 2001.

Para ver el evento Direct completo de Nintendo sobre todo lo relacionado con Switch, haz clic aquí o mira a continuación.