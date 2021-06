Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nintendo no solo reveló más sobre Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en su conferencia E3 Direct de 2021, sino que también presentó un sistema portátil Game & Watch como celebración del 35 aniversario de Link.

A partir del 12 de noviembre de este año, el sistema Game & Watch: The Legend of Zelda incluirá tres títulos clásicos de Zelda, además de un cuarto juego, Vermin, también protagonizado por Link.

La mini consola contiene el original The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y la versión para Gameboy de The Legend of Zelda: Links Awakening.

Por qué no es la versión Gameboy Color de ese título final, no lo sabemos realmente, ya que la pantalla a color de Game & Watch claramente podría manejarlo. Supongo que se trata en gran medida de los clásicos de la vieja escuela en lugar de versiones más actualizadas.

Parece una forma divertida de recordar algunas de las aventuras clásicas de Link. Que el título original de The Legend of Zelda fue lanzado en la NES allá por 1986 es algo difícil de creer, especialmente porque el título de arriba hacia abajo todavía se mantiene como una pieza clásica del diseño del juego incluso hoy.

Zelda II: The Adventure of Link lleva las cosas a un territorio de desplazamiento lateral, mientras que The Legend of Zelda: Links Awakening es nuestro favorito de los tres, quizás uno de los mejores juegos de Zelda en su larga historia ( y un gran lanzamiento de Nintendo Switch totalmente remasterizado desde 2019 ).

Escrito por Mike Lowe.