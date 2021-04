Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La Nintendo Switch y la Switch Lite totalmente portátil son consolas de juegos con un diseño magnífico, pero siempre ha habido algo que nos ha molestado a nosotros y a muchos otros propietarios: la falta de compatibilidad con auriculares Bluetooth.

Sí, podemos conectar un par de auriculares a cualquier consola, a través del puerto de 3,5 mm, o usar un adaptador inalámbrico de terceros que se conecta al puerto USB-C. Pero, considerando que Bluetooth ya está a bordo, ¿por qué no podemos usarlo para transmitir audio a nuestros auriculares inalámbricos, sobre o sobre los oídos?

Afortunadamente, parece que no tenemos que dejar que nos moleste por mucho más tiempo, ya que los mineros de datos han descubierto un código en el último firmware Switch de Nintendo (v12.0) que sugiere que el soporte de audio Bluetooth estará disponible pronto.

Yellow8 encontró líneas de código específicas para el uso de audio Bluetooth y las publicó en SwitchBrew. Luego, OatmealDome lo volvió a publicar en Twitter, quien agregó que, si bien esto podría no equivaler a nada, sería extraño que Nintendo agregue un código que no tiene ningún propósito.

Personalmente, no creo que Nintendo agregaría esto por "ninguna razón", así que espero que se use en alguna parte. (Especialmente porque el audio Bluetooth es una función muy solicitada en el Switch).



Veremos que pasa. Tal vez lo haga, tal vez no. Nintendo funciona de formas misteriosas.