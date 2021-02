Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de una importante presentación de Nintendo Direct, el 17 de febrero de 2021, todos los anuncios de juegos clave se detallan aquí , uno de los títulos de primer nivel anunciado fue el regreso de tus seres de medio calamar favoritos en Splatoon 3.

Pero no es exactamente un lanzamiento inminente: tendrás que esperar hasta 2022 para conseguir tus guantes de tinta en este juego de Nintendo Switch. E incluso entonces, no hay más detalles de Nintendo sobre exactamente de qué fin de año estamos hablando aquí: ¿primavera, invierno? No lo sabemos todavía.

Pero estamos seguros de que la espera valdrá la pena. El avance de la revelación fue ciertamente loco, en el verdadero estilo de Splatoon, comenzando a un ritmo lento para mostrar sus opciones de definición de características de calamar y su nuevo compañero, antes de atravesar un paisaje desértico enmarcado por una Torre Eiffel vuelta hacia arriba.

Esa visión distintiva se da la vuelta al llegar a una ciudad al estilo de Tokio, el tráiler luego cambia de marcha y hace todo lo posible para presentar la sección multijugador del juego. Parece que habrá partidos de cuatro contra cuatro, donde tienes que pintar más con tu tinta para tener éxito, que esperamos sea parte de la campaña de Nintendo Online.

Pero eso es todo lo que el juego está regalando en este momento. Todo parece bastante familiar, pero ¿a quién no le encanta un poco de diversión de plataformas de disparos de tinta en tercera persona? La secuela ya fue un gran éxito , y el tercer lanzamiento parece un trampolín a partir de eso.

Escrito por Mike Lowe.