(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los juegos más famosos de la última generación, un clásico instantáneo de mundo abierto que tiene una gran influencia en el diseño de juegos años después.

Se siente milagroso jugar, lo que le da al jugador un nivel de libertad y una falta de orientación dominante, que es completamente raro en el género, mientras se cuenta una historia clásica de Zelda a través de flashbacks. La buena noticia principal es que Nintendo ha confirmado que está trabajando en un seguimiento, pero el proyecto aún está envuelto en un misterio. Hemos reunido todo lo que necesita saber sobre la secuela tan esperada aquí.

Nintendo mostró el tráiler de arriba durante el E3 en 2019, avivando niveles masivos de anticipación y emoción. El proyecto no se había rumoreado mucho antes de la revelación, por una vez, con abundancia de especulaciones, pero pruebas escasas sobre el terreno.

Ahora, sin embargo, sabemos que es real y está en camino.

Sin embargo, cuando se trata de una fecha de lanzamiento, estamos en la oscuridad: Nintendo no agregó tales detalles al anuncio de desarrollo, y tampoco aclaró qué tan avanzado está el juego.

Sin embargo, Nintendo juega cada vez más con la forma en que anuncia las fechas de lanzamiento. A menudo recibimos una revelación, luego no escuchamos nada durante un buen tiempo antes de obtener otro avance y una fecha de lanzamiento bastante inminente. Según esa lógica, esperamos ver un poco más sobre Breath of the Wild 2 a mediados de 2021, presagiando un lanzamiento a finales de año.

Sin embargo, todo esto es especulativo, con varios filtradores que indican diferentes líneas de tiempo y todos ellos sin pruebas reales. Tendremos que esperar y ver.

Esta es otra área interesante de final abierto: la suposición sólida sería que Nintendo está construyendo la secuela de uno de sus juegos Switch mejor recibidos para la misma plataforma.

Sin embargo, también sabemos que hay indicios muy sólidos de que Nintendo podría estar trabajando en un Switch Pro más potente, que tendría el poder de ejecutar sus juegos en resoluciones más altas para mantenerse al día con los televisores modernos.

Si esa consola más poderosa es real, sería una buena apuesta que Breath of the Wild 2 apuntará a aprovechar sus especificaciones más robustas. Sin embargo, también creemos que está casi garantizado que la secuela también funcionará en los modelos Switch actuales. Después de todo, es poco probable que Nintendo se salga del enorme mercado que ha creado.

Aquí es donde el avance es más tentador: estábamos bastante satisfechos al final del primer Breath of the Wild, después de haber descubierto exactamente lo que sucedió hace tantos años y derrotado con éxito a Calamity Ganon una vez más para liberar a Highrule de su reinado de terror.

Ahora, sin embargo, vemos que la historia continúa, con Zelda y Link aparentemente ahondando en las ruinas debajo del Castillo de Hyrule para averiguar más. Parece que la oscuridad que plagó la tierra no ha sido desterrada por completo, y claramente está sucediendo algo desagradable allí.

El tráiler parece mostrar algún tipo de poder reviviendo el cuerpo de Ganon, y ese poder se parece al que aparece en Twilight Princess de Wii. Todo se ve muy espeluznante, y el tono del tráiler es impresionantemente inquietante.

Todo sugiere que nos espera una de las historias más oscuras de Zelda hasta ahora, en la línea de una Máscara de Majora, en lugar de la diversión caricaturesca de algo como The Wind Waker. Inscríbete porque no podemos esperar.

Es difícil saber qué significan esas pistas de la historia para el estilo real del juego, pero dado que es una secuela directa de Breath of the Wild, podemos asumir que volverá a ser un juego de aventuras de mundo abierto.

También esperamos poder reunir diferentes habilidades y armas a lo largo de nuestros juegos, aunque esperamos que Nintendo pueda hacer que el sistema de durabilidad de armas sea un poco más indulgente esta vez, o deshacerse de él por completo.

Otra característica destacada en el tráiler es la presencia central de Zelda en todo momento, lo que ha alimentado la idea de que podría ser un personaje jugable en el próximo juego, algo que sería increíblemente genial de ver. Dicho esto, no hay exactamente mucha evidencia para ello, aunque se podría suponer que definitivamente tendrá más un papel que desempeñar que la última vez.

Independientemente, esperamos una jugabilidad más emergente y un descubrimiento suave dirigido por el jugador, junto con una gama de herramientas que te permitan interactuar con el mundo de formas novedosas, ¡más de lo mismo, básicamente! Si el entorno también puede sentirse fresco y nuevo, nos espera un placer total.

Escrito por Max Freeman-Mills.