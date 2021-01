Kingdom Come: Deliverance podría lanzarse en Nintendo Switch pronto

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Uno de los juegos de rol más divertidos que hemos jugado en los últimos años posiblemente esté a punto de aparecer en la consola portátil favorita de todos .

Kingdom Come: Deliverance es una aventura de rol medieval en la que llenas los zapatos de Henry, el hijo de un herrero cuya vida se ve repentinamente desordenada cuando las violentas y sangrientas batallas dan un vuelco a su mundo. Luego te aventuras a través de un mundo de juego basado en una historia real de reyes, herederos, asedios de castillos y batallas sangrientas en un paisaje fielmente recreado de la Bohemia del siglo XV.

Lo que hace que Kingdom Come: Deliverance sea interesante es que no eres un caballero o un maestro del combate, solo un joven humilde que intenta sobrevivir en un mundo duro.

Ahora, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition ha aparecido en el calendario de lanzamientos para Nintendo Switch el 18 de febrero de 2020. No hay noticias oficiales de Warhorse Studios, los desarrolladores del juego, pero esperamos que sea preciso, ya que sería una adición increíble a la línea. -up de juegos en Switch ya.

La Royal Edition se lanzó en junio de 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Incluye todo el contenido descargable del juego, incluidos Treasures of the Past, From The Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards y A Womans Lot. Entonces, si la misma edición llega a Switch, habrá mucho contenido para que disfruten los amantes de los juegos de rol.

Escrito por Adrian Willings.