Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nintendo hizo realidad muchos sueños cuando anunció Super Mario 3D All Stars hace un par de semanas, confirmando que tres juegos clásicos de Mario 3D absolutamente queridos llegarían al Switch en HD nítido.

Entre Super Mario 64 de Nintendo 64, Super Mario Sunshine de GameCube y Super Mario Galaxy de Wii, tres de los juegos más famosos de la mascota de la compañía llegarán a Switch, y eso es motivo de celebración por sí solo.

Ahora, sin embargo, la gente aparentemente está empezando a apoderarse del juego antes de su lanzamiento el viernes, y se está investigando un poco cómo Nintendo consiguió estos juegos de tres consolas más antiguas que se ejecutan en su nuevo hardware.

Parecería que en los tres casos, hay un grado de emulación, en lugar de un puerto completo a la arquitectura del Switch. Eso no es particularmente sorprendente, ya que, lógicamente, parecería la forma más sencilla para que Nintendo haga que estos juegos funcionen sin dedicarle recursos masivos.

Super Mario 3D All Stars se ha filtrado a Internet.



Parece que todos los juegos están emulados.



Galaxy y Sunshine funcionan con un emulador de Wii y GameCube llamado "hagi" (?) Posiblemente fabricado por NERD (división de Nintendo of Europe).



Mario 64 se ejecuta bajo un emulador N64. No sé cuál.