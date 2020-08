Nintendo Switch recibirá una gran actualización de hardware en 2021

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Parece que Nintendo planea lanzar una gran actualización para Nintendo Switch en 2021.

Este puede ser o no el modelo de Nintendo Switch Pro que esperábamos por un tiempo y que nos dijeron que no se lanzaría este año .

El Switch recibió un pequeño impulso en términos de una mejor duración de la batería gracias a los componentes internos mejorados a mediados de 2019, pero aparte de eso, el dispositivo no ha cambiado desde su lanzamiento a principios de 2017, por lo que cualquier nuevo Switch se lanzará alrededor de cuatro años después. el original.

Por supuesto, hemos tenido el Switch Lite desde el lanzamiento de 2017, mientras que el Switch principal ha seguido vendiéndose bien: se ha agotado en muchos lugares durante gran parte de 2020, en parte debido a que más de nosotros pasamos tiempo en casa y en parte debido a al estreno de Animal Crossing .

Bloomberg dice que Nintendo "incluirá más potencia de cómputo y gráficos de alta definición 4K" y el nuevo modelo probablemente contará con una versión mejorada pero personalizada del chipset Nvidia Tegra basada en tecnologías ARM más nuevas.

Bloomberg afirma que también habrá una sólida línea de juegos en 2021 para coincidir con el lanzamiento, lo que debería proporcionar un antídoto bienvenido para la Xbox Series X (¿ y S? ) Y el ataque de PlayStation 5 en el que todos estamos a punto de entrar. En particular, estamos esperando la secuela de Legend of Zelda: Breath of the Wild .

Escrito por Dan Grabham.