Ahorre a lo grande en el paquete de Nintendo Switch y Animal Crossing

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El Nintendo Switch ha sido endiabladamente difícil de conseguir durante el bloqueo, pero aquellos que lucharon ahora tienen suerte.

No solo el Switch ahora está disponible nuevamente, es parte de las ventas de fin de verano de Amazon, con el increíble juego Animal Crossing: New Horizons incluido en buena medida.

Puede obtener un paquete rojo / azul neón de Nintendo Switch con Animal Crossing por solo £ 299.99, no mucho más que el precio de la consola solo.

Eso significa que obtienes la última versión de Switch (una edición "XKW"), con los controladores Joy-Con de neón y uno de los juegos más populares. El precio de venta al público de Animal Crossing: New Horizons en la tienda NIntendo UK cuesta £ 49.99 por sí solo.

La oferta de fin de verano de Amazon Reino Unido se extiende hasta el 1 de septiembre de 2020. Si ya tiene un Switch o Switch Lite, también hay ofertas de paquetes de juegos, que puede ver en una sección dedicada del sitio de ventas aquí .

Una ganga particularmente buena es un paquete de Borderlands Legendary Collection y Bioshock: The Collection.

Eso es no menos de seis juegos en total, con Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Infinite: The Complete Edition, Borderlands, Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel incluidos. Además, obtienes todo el contenido descargable (DLC) disponible para cada uno de los juegos.

Escrito por Rik Henderson.