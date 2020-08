Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ya sabíamos intuitivamente que Animal Crossing: New Horizons fue un gran éxito del más alto nivel, a juzgar por la forma en que cautivó a tanta gente en las redes sociales y atravesó los mundos de las celebridades y la corriente principal en general.

Ahora que ese sentido ha sido reconfirmado nuevamente por los resultados financieros de Nintendo para el primer trimestre de 2020, los tres meses previos al 30 de junio de 2020, Animal Crossing continuó vendiendo gangbusters, llevándolo a un asombroso total de ventas de por vida de más de 22 millones.

Eso significa que se vendió más que Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Smash Bros.Ultimate, con solo Mario Kart 8 todavía por delante, una hazaña bastante sorprendente cuando piensas en lo recientemente que New Horizons realmente salió.

Con actualizaciones que continúan llegando regularmente y el juego claramente mantiene su base de jugadores de manera impresionante, no apueste en contra de que también se tambalee lentamente Mario Kart; sin embargo, el juego de carreras tiene una ventaja de alrededor de 4 millones de unidades, lo que no es un cambio tonto.

Mientras tanto, la escasez muy obvia de consolas Switch en la mayoría de los minoristas fue de hecho un síntoma del éxito que sigue disfrutando el híbrido de Nintendo. Vendió más de 5,5 millones de unidades en el primer trimestre, otro gran conjunto de números, lo que llevó al Switch a 61,44 millones de ventas de por vida, un éxito desenfrenado cuando se considera lo mal que falló la Wii U antes de eso.

Sorprendentemente, casi todas las cifras de ventas de hardware y software de Nintendo en este trimestre fueron aproximadamente el doble de las cifras que publicó para el mismo trimestre de 2019, lo que muestra el gran aumento que ha tenido en popularidad.

Dicho esto, ahora que se ha lanzado Paper Mario: The Origami King, hay una apertura bastante amplia para que salgan más juegos de franquicias propias, con Metroid Prime 4, Pikmin 4 y Breath of the Wild 2 todos anunciados, pero mucho AWOL por ahora. Asumirías que Nintendo esperará duplicar este éxito al obtener algunas aplicaciones más increíbles lo antes posible.

Escrito por Max Freeman-Mills.