Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: ¿Cuál es el mejor para ti?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El

año pasado Nintendo lanzó el Switch Lite, una versión más barata de la extremadamente popular consola Nintendo Switch. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre las dos consolas y cuál es el más adecuado para usted?

Antes de comenzar, vale la pena mencionar que Nintendo lanzó una nueva versión del Switch estándar en 2019 con mayor duración de la batería (pero sin cambio de nombre). Y aunque ese modelo no estará a la venta en tiendas, eBay y otros lugares están llenos de versiones anteriores. He aquí cómo distinguir la diferencia.

La plataforma se basa en Nvidia Tegra X1

Misma resolución de pantalla 1.280 × 720

Mucho de las dos consolas es diferente. La similitud clave son los juegos que ejecutan y la forma en que los controlas en modo de mano (porque el Switch Lite solo puede hacer el modo de mano).

También tienen la misma pantalla de resolución (¡aunque no del mismo tamaño!) y cuentan con el mismo procesador Nvidia Tegra personalizado (que, como todos los teléfonos inteligentes, se basa en un diseño derivado de ARM).

El interruptor estándar se puede utilizar en los modos de TV, sobremesa o portátil con controladores Jon-Con desmontables

Switch Lite sólo se puede utilizar como dispositivo de mano

Switch Lite no tiene controladores desmontables incluidos

La diferencia clave está en el uso fundamental de cada conmutador. El Nintendo Switch estándar se puede utilizar ya sea conectado a su televisor (u otra pantalla) en un dock suministrado o como un dispositivo de mano o soporte en una mesa usando su propia pantalla, mientras que el Switch Lite solo se puede utilizar como un dispositivo de mano.

Dado que es solo de mano, el Switch Lite no tiene controladores Joy-Con desmontables, mientras que el Switch estándar sí: una vez desconectado, se utilizan de forma inalámbrica con la unidad principal del Switch, principalmente para cuando está conectado a su televisor o de pie, pero se puede volver a conectar a la consola principal del Switch para su uso manual.

Para los juegos que no son compatibles con el modo de mano, puedes conectar los controladores de forma inalámbrica al Switch Lite, pero si compras Joy-Cons por separado, también necesitarás un agarre de carga Joy-Con para mantenerlos en jugo.

El Switch Lite también reemplaza los cuatro botones direccionales de la izquierda Joy-Con con con un D-pad tradicional.

Nintendo Switch: Peso - 297g consola única, 398g con Joy-Cons. Dimensiones: 173 x 102 x 14 mm.

Nintendo Switch Lite: Peso -277g. Dimensiones: 208 x 91 x 14 mm.

Ambas consolas tienen alrededor de 14 mm de grosor y el interruptor estándar es ligeramente más grande gracias a la pantalla más grande, alrededor de 30 mm más largo. El Switch Lite es un poco más de bolsillo como resultado. En cuanto al peso, el Switch estándar se fija en apenas 400 g con los Joy-Cons conectados, mientras que el Switch Lite es más de 100 g más ligero a 278 g.

Nintendo Switch: Gris, rojo/negro/azul

Nintendo Switch Lite: Coral, turquesa, amarillo o gris

El interruptor principal está disponible en una versión gris o la versión más reconocible con Joy-cons azul y rojo. Sin embargo, ha habido ediciones especiales como la ya rara edición Animal Crossing (¡nos perdimos esa!) El Switch Lite acabado mate está disponible en coral (rosa), turquesa, amarillo o gris. Nuevamente las ediciones especiales han estado disponibles, incluyendo una versión Pokémon.

Nintendo Switch: pantalla LCD de 6,2 pulgadas 1,280 x 720

Nintendo Switch Lite: pantalla LCD de 5,5 pulgadas 1,280 x 720

Como mencionamos, ambas unidades tienen una pantalla LCD de 1.280 x 720, pero el tamaño es diferente. Mientras que el conmutador principal tiene una pantalla de 6,2 pulgadas, el Switch Lite reduce esto a 5,5 pulgadas con biseles más pequeños alrededor de la pantalla.

Nintendo Switch: Entre 4.5 y 9 horas

Nintendo Switch Lite: Entre 3 y 7 horas

El Switch Lite promete alrededor de 3 y 7 horas de juego dependiendo de lo que estés haciendo, mientras que los nuevos conmutadores Nintendo estándar (posteriores a mediados de 2019) prometen entre 4,5 y 9 horas. Las consolas de conmutación más antiguas tienen una duración notablemente peor de la batería, lo que puede significar 2,5 horas en el rango inferior de la duración de la batería y 6,5 horas en el extremo superior. Así que tenga precaución al comprar consolas de segunda mano.

Depende de lo que estés jugando. Nintendo dice que el Switch Lite durará cuatro horas con The Legend of Zelda: Breath of the Wild y 5,5 horas para el Nintendo Switch estándar (después de la versión de mediados de 2019).

Si usted está impulsado por el presupuesto, sólo hay un ganador aquí: el Switch Lite. Pero el Nintendo Switch normal cuenta con muchas características adicionales y es la única opción si quieres usar el Switch como una consola de juegos tradicional con un televisor u otra pantalla.

También cuenta con la flexibilidad de las Joy-Cons desmontables para usar con ruedas Mario Kart o Ring Fit Adventure. Ten en cuenta que si solo vas a usar tu Switch sobre la marcha, entonces consigue el Lite: es más ligero, más fácil de usar y tiene una duración de batería decente (incluso si no coincide con la del Switch estándar).

