Bioshock, Borderlands y XCOM 2 llegarán a Nintendo Switch

Los propietarios de Nintendo Switch están de enhorabuena, con tres de las series más grandes de 2K Games que llegarán a la consola este mayo.

Bioshock, Borderlands y XCOM finalmente estarán disponibles para Switch o Switch Lite , en diferentes colecciones, como se anunció durante la última presentación en línea de Nintendo Direct.

Cada uno contará con varios juegos y / o expansiones, todos rehechos para la consola Nintendo y con un precio de £ 39.99.

Bioshock: La colección incluirá Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered y Bioshock Infinite: The Complete Edition. También vendrán con los complementos lanzados posteriormente y DLC como parte del mismo paquete.

The Borderlands: Legendary Collection incluirá Borderlands: Edición del juego del año, Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-secuela. Las versiones Switch de cada juego también contarán con un juego cooperativo en pantalla dividida para dos jugadores y admitirán hasta cuatro jugadores en línea.

Finalmente, XCOM 2 Collection incluye XCOM 2 y cuatro paquetes DLC (Resistance Warrior Pack, Anarchys Children, Alien Hunters y Shens Last Gift), más XCOM 2: War of the Chosen, la expansión significativa que es casi un juego completamente nuevo en sí mismo.

"Estamos encantados de llevar algunas de nuestras franquicias más grandes a la plataforma Nintendo Switch", dijo la directora de marketing global de 2K, Melissa Bell.

"Estos son algunos de nuestros juegos y franquicias más exitosos que han cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo, y ahora llevarlos a Nintendo Switch significa que agregamos un elemento de movilidad a estas experiencias mientras los ponemos en manos de aún más jugadores".