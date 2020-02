The Witcher 3 en Switch está recibiendo soporte de guardado cruzado y más

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La edición completa de The Witcher 3: Wild Hunt para Nintendo Switch ya era una hazaña impresionante. Ahora es aún mejor gracias a una actualización reciente.

La actualización 3.6 incluye una serie de mejoras, una de las cuales es el soporte de guardado cruzado para jugadores de PC. Lo que significa que si ya estás jugando The Witcher 3 en PC, ahora puedes transferir los archivos guardados a tu Nintendo Switch y continuar con la caza de monstruos sobre la marcha.

Esto es ideal si estás jugando regularmente en ambos o aún no has comenzado con la versión Switch, posponiéndolo porque no querías comenzar de nuevo desde el principio.

Este soporte de guardado cruzado también funciona con archivos guardados tanto de Steam como de GOG, aunque los desarrolladores advierten que tendrás problemas si tu juego se modifica en la PC, así que tenlo en cuenta.

¡La actualización 3.6 para The Witcher 3: Wild Hunt en Nintendo Switch ya está disponible!



Introduce la integración de guardar archivos con GOG y Steam, y agrega más configuraciones gráficas, lo que permite personalizar la fidelidad visual, entre otros.



Como si eso no fuera suficiente, esta actualización también agrega algunas nuevas opciones de gráficos y mejoras de rendimiento también. Las nuevas opciones gráficas incluyen la capacidad de cambiar las opciones de desenfoque de movimiento y suavizado, ajustar un filtro de nitidez y personalizarlo según sus preferencias.

Puedes ver cómo estas configuraciones difieren en este video: