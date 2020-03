Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Animal Crossing estará disponible para Nintendo Switch pronto, siendo el último de la serie el primero para la consola actual.

Animal Crossing: New Horizons presentará varias características nuevas a la serie e incluso habrá una impresionante edición especial Nintendo Switch disponible desde el día del lanzamiento.

Entonces, aquí está nuestra guía divertida y amigable del juego, que incluye dónde puedes comprar la consola temática y más.

Animal Crossing: New Horizons estará disponible en todo el mundo a partir del viernes 20 de marzo de 2020. Podrá comprarlo en varios minoristas, y algunos aceptarán pedidos anticipados.

Alternativamente, también estará disponible en Nintendo eShop con la capacidad de reservarlo ahora. Su Switch o Switch Lite descargará el juego completo a la compra (si tiene suficiente espacio de almacenamiento) para que pueda jugarlo inmediatamente tan pronto como se desbloquee el día del lanzamiento.

Nintendo lanzará una edición especial de Animal Crossing Nintendo Switch para que coincida con el lanzamiento del juego. Estará disponible en el Reino Unido a partir del 20 de marzo de 2020 y en los Estados Unidos a partir del 13 de marzo.

Además de una copia del juego, el Switch está diseñado en todo el mundo de Animal Crossing, con una impresión de hoja en la parte posterior del dispositivo y exclusivos Joy-Cons de color verde pastel y azul.

Nuestra parte favorita es quizás el muelle, que es uno de los pocos que también tienen temas.

Esperamos ponernos en práctica con la versión de edición especial oficial pronto, pero mientras tanto Nintendo ha creado su propio unboxing de la consola.

Cualquiera que haya jugado un juego de Animal Crossing antes, desde el original de 2001 hasta el New Leaf más reciente en Nintendo 3DS, se preguntará qué nuevas características esperará en la primera salida de Switch.

En febrero, la propia Nintendo dedicó un video de presentación directa de 25 minutos al juego, con una profunda inmersión en muchas de las características que el juego tendrá para ofrecer. Puedes verlo a continuación y hemos enumerado algunos.

El primer gran cambio sobre Animal Crossings anterior es la nueva ubicación, una escapada a una isla desierta organizada por la compañía de vacaciones de Tom Nook.

Puede establecerse en los hemisferios norte o sur, y las cuatro estaciones reflejan su elección. También obtienes la opción inicial de diferentes planos de islas (mapas), para brindarte la topografía que mejor se adapte a tu estilo.

Sin embargo, una vez elegido, usted y todos los demás que juegan en ese sistema Switch estarán bloqueados en esa isla.

Las estaciones cambiarán dependiendo de su elección inicial del hemisferio norte o sur, pero también se adaptarán principalmente a su propia temporada de la vida real. Por ejemplo, si elige el hemisferio norte, notará que comienza en la primavera si compra el juego el día del lanzamiento.

Cada temporada tiene su propio aspecto, elementos y desafíos.

El sistema de elaboración es mucho más expansivo que nunca. Si bien aún podrá comprar artículos y muebles, también podrá fabricar una gran cantidad de ellos utilizando un banco de trabajo de bricolaje.

Puedes ganar Nook Miles con casi todo lo que haces en la isla, incluso realizar objetivos específicos a diario y luego intercambiarlos por artículos especiales y recetas para la elaboración.

Las entradas de Nook Miles también estarán disponibles para su compra para visitar otras islas desiertas que podrían tener más de los recursos que más necesita.

Además de la vista 3D tradicional de Animal Crossing, podrás elegir un ángulo de cámara de estilo más vertical que sea similar al del GameCube hace muchos años.

Lamentablemente, Nintendo confirmó que no hay funcionalidad de guardado en la nube con New Horizons. Eso significa que no puede continuar su progreso en un Nintendo Switch separado y una vez que elija su isla en ese dispositivo, estará bloqueado.

Nintendo afirma, sin embargo, que si su Switch se rompe o se pierde, se ofrecerá un servicio para recuperar sus datos.

Al no ofrecer guardados en la nube, también significa que otros miembros de su familia también tendrán que jugar en esa isla, aunque hasta ocho personas pueden compartir una isla a la vez con un residente por perfil.

Y, como el juego es compatible con el modo multijugador local, puedes jugar juntos usando un Joy-Con cada uno. También puede visitar las islas de amigos en línea, aunque la funcionalidad será limitada para evitar que arruine sus compilaciones.

New Horizons admite figuras y tarjetas Amiibo.

Puede vincular su juego a su teléfono del mundo real a través de la aplicación Nintendo Switch Online, para escanear los códigos QR generados en New Leaf o Happy Home Designer y usar algunos de sus patrones y diseños de cualquiera de esos juegos 3DS.

Alternativamente, puedes usar la pantalla táctil de tu teléfono para chatear con amigos en la isla, en lugar del teclado emergente del juego.

Habrá muchas otras características nuevas que descubriremos mientras jugamos el juego para su revisión en las próximas semanas. Te traeremos más entonces.

También puedes ver más funciones y clips de juego en el video de Nintendo Direct arriba. Disfrutar.