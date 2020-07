Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Nintendo transmitirá una nueva presentación directa el lunes 20 de julio de 2020. Llamará a la presentación del tamaño de un bocado, que aparentemente durará alrededor de 10 minutos, una Nintendo Direct Mini, subtitulada como Partner Showcase.

Se espera que el video muestre algunos detalles más (y posibles fechas de lanzamiento) para algunos juegos de editores de terceros que están llegando al Nintendo Switch. Eso significa que es poco probable que haya noticias de los grandes lanzamientos de Nintendo, como los próximos juegos de Pokémon o The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

La transmisión pregrabada se transmitirá por primera vez a las 3.00 p.m. GMT de hoy.

El 7/20 presentaremos el primer #NintendoDirect Mini: Partner Showcase, una serie centrada en títulos de nuestros socios de desarrollo y publicación. Compartiremos algunas actualizaciones en un pequeño grupo de juegos #NintendoSwitch anunciados previamente . Echa un vistazo al video completo a las 7am PT. pic.twitter.com/GbEbxVL6fD - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 20 de julio de 2020

Aquí están los horarios locales para que pueda poner en su diario:

Costa oeste de EE. UU .: 7.00 a.m. PT

Costa Este de EE. UU .: 10.00 a.m. ET

Reino Unido: 3.00 p.m. GMT

Europa central: 4.00 p.m. CET

El programa durará unos 10 minutos y está en YouTube, incrustado arriba.

También estará disponible en el sitio de Nintendo Direct y a través del canal de YouTube de Nintendo UK .

Hay algunas cosas que podrían surgir en este video, pero lo que sabemos es que debería tratarse de juegos de terceros. Eso significa que podría tocar juegos como Bravely Default II o Doom Eternal (que aún no ha aparecido en el Switch). Hay muchos otros juegos anticipados, incluidos Hollow Knight: Silksong y No More Heroes III, por lo que estamos entusiasmados de ver lo que Nintendo nos tiene reservado.

Para más noticias de Nintendo, vea el centro de Pocket-lint aquí .