(Pocket-lint) - El Nintendo Switch ha sido un gran éxito desde su lanzamiento en la primavera de 2017 y todavía se vende regularmente en varios minoristas, incluso después del lanzamiento de la PS5 y la Xbox Series X.

También ha albergado algunos juegos increíbles, incluidos The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Super Mario Odyssey y Super Smash Bros. Ultimate, y más por venir.

Pero si tienes tu propio Switch, ¿qué más puedes hacer con él que jugar? ¿Y qué consejos y trucos puedes aprender para mejorar la experiencia? Sigue leyendo.

Si eres padre y le has comprado un Nintendo Switch a un niño o esperas que lo juegue toda la familia, existen algunas formas excelentes de establecer restricciones de edad y opciones de comunicación para los niños más pequeños. Nintendo proporciona controles parentales en la propia consola y a través de una aplicación separada para iOS y Android.

He aquí cómo configurarlos:

Dirígete a la opción Configuración del sistema en la pantalla principal, ya sea en modo portátil o acoplado. Desplácese hacia abajo en la barra de la izquierda hasta la opción Controles parentales y haga clic (o toque si está usando la pantalla táctil). Haga clic en Configuración de controles parentales, el cuadro resaltado en el lado derecho de la pantalla. Esto abrirá una página que ofrece dos opciones: puede establecer controles parentales simples restringiendo el juego por edad, de modo que solo se puedan jugar juegos de una determinada clasificación, o puede configurar controles parentales más complejos a través de una aplicación de teléfono inteligente dedicada para iPhone o Android. Si elige restringir el juego en la propia consola, puede establecer los límites de edad de diferentes funciones, como los juegos y si el usuario puede publicar capturas de pantalla tomadas en Switch en las redes sociales. También se puede restringir la comunicación con otros jugadores. Es posible vincular su cuenta Nintendo con el perfil de Nintendo Switch de un niño, para que puedan comprar juegos en la Nintendo eShop en línea. Si tiene esa opción instalada, también puede restringirlos. En ese caso, las instrucciones están en el Switch. Los niveles de restricción disponibles para elegir son Adolescente, Niño, Niño pequeño o puede personalizar las opciones usted mismo. También puedes configurar opciones a través de la aplicación Control parental de Nintendo Switch para iPhone y Android. Descárguelo de su tienda de aplicaciones correspondiente en su teléfono inteligente y siga las instrucciones en pantalla. Deberá vincularlo a su cuenta Nintendo y al Switch a través de un código que se envía. Es muy sencillo de seguir. Una vez vinculado, no solo puede usar la aplicación para establecer las restricciones de contenido según las opciones de la propia consola, sino que también puede usarla para establecer la cantidad de tiempo de juego que puede tener un niño. La consola no les permitirá jugar más allá del período determinado. Esto también se puede configurar por perfil, ya que puede configurar diferentes perfiles en el propio Nintendo Switch. Esto se hace cuando se usa la consola por primera vez. Alternativamente, puede agregar nuevos "Usuarios" en la Configuración del sistema en la pestaña "Usuario".

Cuando enciendes tu Nintendo Switch por primera vez, se te pide que configures un perfil, elijas un ícono e incluso configuras una cuenta de la tienda Nintendo.

Sin embargo, si quieres cambiar tu avatar más adelante, todo lo que tienes que hacer es dirigirte a tu página de perfil tocando tu ícono en la parte superior izquierda de la pantalla, dirigiéndote hacia abajo a "Configuración de usuario" y a "Editar ícono". Allí encontrarás muchos personajes de Nintendo para elegir, o puedes seleccionar o crear un Mii.

Nintendo Switch no está bloqueado por región, por lo que técnicamente puedes comprar juegos en cualquier parte del mundo y jugarlos en tu consola independientemente de su origen.

Sin embargo, si compra un código de canje digital de otro país, tendrá que pasar por algunos obstáculos para que funcione.

Primero, debes configurar un perfil basado en el país de origen del juego. Solo los perfiles de un determinado país pueden ingresar a la tienda electrónica en línea específica para canjear el código de ese país. Afortunadamente, es gratis y no afecta tu perfil principal.

Dirígete a Configuración del sistema y luego a Usuario. Toque Agregar nuevo usuario y le pedirá que configure un icono y un apodo para el nuevo perfil. Una vez hecho esto, deberá registrar un nuevo usuario en línea, a través de un teléfono inteligente, tableta o PC. Se le guiará a través del proceso, y la consola y el sitio web en línea le darán instrucciones.

Asegúrese de tener a mano una dirección de correo electrónico adicional, ya que requiere verificación. Además, asegúrese de elegir correctamente el país del perfil, es decir. el país de donde proviene el juego.

Una vez creado, puede iniciar sesión en la eShop en su Switch usando el nuevo perfil y verá que se ha cambiado la moneda. Puede canjear su código desde la opción de menú en la barra lateral.

Lo bueno es que, una vez que se descarga un juego, cualquiera de los perfiles de Switch puede jugarlo, por lo que puede usar su nombre de usuario original. Lo único que debe recordar es que si elimina el perfil inventado, perderá el acceso al juego descargado asignado.

Deberás suscribirte a Nintendo Switch Online para jugar la gran mayoría de los juegos multijugador en línea. Cuesta £ 3.79 por mes (o £ 6.99 por tres meses, £ 17.99 por año).

Algunos son gratuitos para jugar en línea y no requieren membresía, como Fortnite, pero la mayoría no lo es.

También deberá agregar amigos de confianza para jugar contra ellos directamente en línea.

Esto se hace agregando aquellos con los que ha jugado anteriormente en otras consolas de Nintendo o mediante un "Código de amigo", un código único de 16 dígitos que un amigo puede darle. Del mismo modo, puede devolverle su código a un amigo.

Se puede encontrar en la página de su perfil en su consola; es molesto, no puede encontrarlo en línea en su teléfono o computadora. Para agregar un código de amigo, debe ir a la opción "Agregar amigo" en la configuración del perfil y tocar "Buscar con código de amigo".

Hay una ranura para tarjeta microSD debajo del soporte trasero en la consola y le recomendamos que compre una tarjeta para colocarla, o pronto se quedará sin espacio de almacenamiento.

Los juegos en Nintendo Switch, incluso si ha comprado versiones en cartucho, pueden ocupar varios gigabytes. The Elder Scrolls: Skyrim, por ejemplo, ocupa más de 14 GB y, teniendo en cuenta que el Switch solo tiene 32 GB de almacenamiento interno, con poco más de 25 GB de ese utilizable, ese juego ocupará más de la mitad del disco.

La versión digital de LA Noire requiere 29 GB por sí sola, por lo que necesitará una tarjeta microSD solo para descargarla y reproducirla.

Afortunadamente, el Switch puede aceptar muchos tipos de tarjetas microSD y no necesitan arruinarse.

Admite los estándares microSD, microSDHC y microSDXC hasta la clasificación UHS-I. Cuanto más rápida sea la tarjeta, mejor será el rendimiento, pero usamos la tarjeta Samsung Evo de 128 GB anterior y hace el truco maravillosamente sin que cueste demasiado. También hay disponibles otros tamaños de almacenamiento.

La belleza de Nintendo Switch es que, además de jugarlo en una pantalla grande en casa, también puedes jugar con él en tus viajes. Sin embargo, encontrará que la duración de la batería es un poco restrictiva en ese caso, ya que la vida útil promedio de una sola carga es de entre dos y tres horas de juego.

Sin embargo, hay formas de gastar un poco más la batería ajustando el brillo de la pantalla en la página de configuración. La consola tiene una configuración de brillo automática que está activada de forma predeterminada, pero puede optar por apagarla y deslizar el brillo hacia abajo para conservar la vida útil de la batería.

También puede optar por desactivar la vibración del controlador en la configuración del sistema, en "Controladores y sensores", que también ayudará a conservar la vida útil de la batería.

Si planea un viaje largo en tren o avión, es mejor asegurarse de tener también un paquete de baterías portátil a mano, para cargar su consola en movimiento. Afortunadamente, puede obtener uno barato en estos días y, considerando que el Switch tiene una batería de 4,310 mAh en el interior, muchos de ellos cargarán su consola dos veces o más antes de tener que cargarlos nuevamente.

La naturaleza de la portabilidad del Switch significa que está ligeramente en riesgo: lo llevarás dentro y fuera de su base constantemente, y lo llevarás por todas partes. Nuestra primera gran recomendación es elegir un protector de pantalla, que no tiene por qué ser caro en absoluto.

Hemos utilizado estos protectores de amFilm y son fáciles de aplicar y fiables. Nos han salvado de múltiples rajaduras y arañazos, que es todo lo que puede pedir.

Un estuche también es una buena idea si vas a aprovechar la adaptabilidad del Switch. Nos gusta esta oferta delgada de Tomtoc, que mantendrá lo esencial a salvo mientras viaja. Hay otros estuches más grandes disponibles para empaquetar más accesorios y controladores.

No hay nada como comprar un juego, descargarlo y poder jugar en cualquier momento sin tener que sacar el cartucho, pero hay algunos beneficios al comprar las copias físicas en lugar de usar Nintendo eShop.

El primero es el precio. Los juegos en Nintendo eShop a menudo pueden ser mucho más costosos que en Amazon , por ejemplo.

En segundo lugar, según la velocidad de banda ancha en casa, los juegos pueden tardar un poco en descargarse e instalarse. Incluso algunas copias físicas requieren parte del juego para descargar de todos modos, además de actualizaciones y parches del primer día, pero un par de conciertos tomarán menos de 20 GB o más.

Por último, como explicamos anteriormente, las descargas digitales pueden requerir mucho espacio de almacenamiento y si no tienes una tarjeta microSD robusta, llenarás la capacidad rápidamente.

Si bien los Joy-Cons incluidos funcionan bien como un controlador separado con el Grip, le recomendamos que se regale un controlador Pro si planea jugar juegos en una pantalla grande cuando está acoplado.

Naturalmente, los juegos de movimiento no requieren uno, pero juegos como Zelda: Breath of the Wild y Skyrim funcionan mejor con el controlador oficial.

Otra compra que quizás quieras considerar si planeas jugar tu Switch en más de una habitación es una segunda base. Sí, el Switch en sí viene con una pantalla y es portátil, pero si desea reproducirlo en diferentes televisores, digamos, en la sala de estar y en un dormitorio, una base adicional es una mejor solución que mover la incluida todo el tiempo. .

Puede comprar la versión oficial de Nintendo por alrededor de £ 100, pero hay otras versiones de terceros también disponibles por menos, a veces más de la mitad del precio. Solo asegúrate de optar por uno con un "chip" o "placa base" enumerados en la descripción; de lo contrario, cargará tu consola pero no enviará video a un televisor.

Otra opción, para asegurarse de que, incluso cuando esté fuera de casa, esté al alcance de la mano, es comprar una opción de acoplamiento portátil. Estos le permiten conectarse a un televisor en un apuro, sin necesidad de una base para sentarse, y son una excelente manera de conectarse sin necesidad de una base voluminosa. También son agradables y asequibles.

El Switch ha estado disponible el tiempo suficiente como para que haya una gran cantidad de accesorios para la consola, oficiales y de otro tipo. Si desea audio Bluetooth, empuñaduras en el volante o estuches que aumenten la batería, puede encontrar todo eso y más.

Prácticamente, tenemos una lista de algunos de los mejores accesorios para Switch en el mercado , así que asegúrese de revisarlo si está buscando inspiración.

