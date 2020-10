Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cuando se trata de máquinas de juegos, Nintendo tiene un pasado increíblemente rico.

A pesar de lo que pueda pensar, la NES no fue la primera máquina de juegos para consumidores de Nintendo, ese galardón pertenece a la serie portátil Game & Watch, aunque ha avanzado a pasos agigantados desde entonces. Literalmente, en el caso de Mario.

Game & Watch era una serie de dispositivos portátiles que solo jugaban un juego y tenían un reloj, una alarma o, en algunos casos, ambos. No había cartuchos ni otros juegos para descargar. De hecho, no había Internet para descargarlos. Compraste un solo juego y lo mantuviste.

En los años siguientes, Nintendo se hizo un hueco al ser el peculiar fabricante de consolas. En comparación con Sony, Sega y Microsoft, los juegos siempre tomaron una dirección extraña pero satisfactoria. Y por eso se convirtió en una empresa que no puedes evitar amar.

Hemos echado un vistazo a la ilustre historia de Nintendo, que nos ha proporcionado algunas de las consolas de juegos más icónicas y sin mencionar algunas de las mejores franquicias de juegos de todos los tiempos.

Juego y reloj de Nintendo: 1980-1991

Hubo toda una serie de dispositivos Game & Watch lanzados a lo largo de los 80. Y al igual que las computadoras de mano similares de la época, se volvieron increíblemente populares.

El primero se produjo después de que el empleado de Nintendo, Gunpei Yokoi, viera a un hombre de negocios viajando en el Shinkansen jugando con su calculadora y pensara que la compañía podría fabricar una máquina de juegos portátil para ayudar a matar el tiempo en el viaje.

Cada Game & Watch solo tenía un juego disponible para jugar, y había alrededor de 60 en total. Algunos estaban basados en máquinas recreativas y también eran responsables de traer grandes licencias y personajes de juegos, como Donkey Kong, The Legend of Zelda y Mario Bros, al hogar.





Sistema de entretenimiento de Nintendo (NES): 1983-1995

La próxima consola de Nintendo no necesita mucha presentación. La NES jugaba juegos de 8 bits y fue diseñada para el hogar. Fue, con mucho, la consola más vendida de su época, vendiendo más de 60 millones de unidades, y ayudó a Norteamérica a recuperarse del colapso de los videojuegos de 1983, que vio cómo demasiadas consolas inundaban el mercado y las computadoras personales se volvían más poderosas.

La NES se comercializó originalmente como Family Computer o Famicom en Japón, pero fue lanzada como NES en Norteamérica en CES 1985. Los títulos de lanzamiento incluyeron Super Mario Bros, Ice Climber, Pinball y Duck Hunt. Podrías comprar una consola con una copia de Super Mario Bros por $ 99 o un Deluxe Set, que incluye dos juegos y varios accesorios, por $ 199,99.

Game Boy: 1989-2003

Otra de las mejores consolas de juegos de la historia es la Nintendo Game Boy. Pensado y diseñado por el mismo equipo detrás de Game & Watch, Game Boy combinó características de la primera computadora de mano con cartuchos intercambiables como la NES para crear una de las consolas más vendidas de la historia. Las ventas de Game Boy y Game Boy Color (lanzadas en 1998) se estiman en alrededor de 120 millones de unidades.

Cuesta alrededor de $ 90 cuando se lanzó en Estados Unidos y venía incluido con una copia de Tetris, muy considerado como el juego que ayudó a las gigantescas ventas. Nintendo también fabricó una gama de accesorios para Game Boy, incluida una impresora y una pantalla de aumento con luz incorporada.

Sistema de entretenimiento Super Nintendo (SNES): 1990-1998

La segunda gran consola doméstica de Nintendo también fue un gran éxito, a pesar de que tuvo una dura competencia con Sega Mega Drive. La máquina de Sega se lanzó primero, pero en última instancia fue la variedad de juegos de Nintendo lo que la ayudó a convertirse en la consola más vendida de la era de los 16 bits, con casi 50 millones de unidades enviadas en todo el mundo.

Nintendo produjo diferentes versiones de la consola para diferentes mercados, con la versión japonesa llamada Super Famicom. También codificó los cartuchos de tal manera que no pudiste jugar juegos de un país en una consola de otro.

Chico virtual: 1995-1996

Un lanzamiento de consola extraño y finalmente desastroso siguió al SNES, pero se lo mira con cariño como el precursor de la realidad virtual en el hogar.

El Virtual Boy estaba sobre una mesa o armario y los jugadores tenían que apoyarse en la visera para jugar juegos 3D de estructura metálica. Desafortunadamente, en lugar de proporcionar una experiencia de la era espacial, la mayoría de los jugadores se sintieron mareados y el concepto fue dejado de lado. Su vida útil se puede medir en meses, no en años, y nunca salió de Japón o Estados Unidos.

Nintendo 64 (N64): 1996-2003

La N64 obtuvo su nombre de la CPU de 64 bits que usaba y fue la última consola doméstica de Nintendo en requerir cartuchos. Tuvo éxito cuando se lanzó, con muchos clientes luchando por tener en sus manos una y fue considerada la consola más poderosa de su generación.

Desafortunadamente, tenía la PlayStation de Sony y Sega Saturn para competir, por lo que no pudo emular el éxito de sus predecesores, vendiendo poco menos de 33 millones de unidades. Pero el N64 todavía pasa a la historia como una fantástica consola de juegos de Nintendo para los que lo conocen.

Gran parte de su éxito se debe a los juegos: Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Goldeneye 007 siguen siendo considerados algunos de los mejores títulos de la historia.

Nintendo GameCube: 2001-2007

Nintendo recurrió al formato de disco óptico para GameCube, pero se enfrentó a la dura competencia de Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox y Sega Dreamcast. El progreso del juego se podía guardar en tarjetas de memoria, con tamaños de 4 MB a 64 MB y el controlador se rediseñó del modelo de tres manijas del N64 a uno de dos manijas para GameCube, pero no pudieron evitar que fuera un gran fracaso.

Una vez más, Mario y Zelda aparecieron en GameCube, ayudando en parte a su éxito inicial, pero solo se vendieron 22 millones de GameCubes en total. Teniendo en cuenta que se cambiaron 153 millones de PlayStations rivales, fue un gran fracaso. Sin embargo, no ha impedido que pase a la historia como una consola icónica.

Game Boy Advance: 2001-2008

Nintendo decidió actualizar su concepto de Game Boy envejecido con un modelo más potente, con mejores gráficos y una gama más amplia de colores disponibles para los desarrolladores.

El Game Boy Advance pasó por varios diseños en su vida útil de siete años, con un regreso al estilo de concha de los dispositivos Game & Watch originales para Game Boy Advance SP. Esa rareza en particular podría incluso verse como el precursor de la Nintendo DS a seguir poco después.

Nintendo DS: 2004-2014

A pesar de que estaba avanzando con nuevos diseños para Game Boy Advance, Nintendo decidió actualizar completamente su estrategia de computadora de mano con el lanzamiento de la DS.

Es importante destacar que introdujo una nueva e innovadora configuración de doble pantalla que evolucionó del Game & Watch original. La pantalla inferior presentaba una pantalla táctil y podía usarse para controlar juegos, mientras que la parte superior era solo una pantalla LCD para ver lo que estaba haciendo.

Su principal rival era la PSP de Sony, pero gracias a la compatibilidad con versiones anteriores de los juegos de Game Boy Advance y un par de modelos de evolución con funciones y rendimiento mejorados, la línea DS se convirtió en la serie de consolas de juegos portátiles más vendida de la historia.

Nintendo Wii: 2006-2013

La Wii fue la entrada de Nintendo en la séptima generación de consolas domésticas, enfrentándose a la temible competencia en forma de Sony PlayStation 3 y Microsoft Xbox 360. Pero durante algún tiempo lideró a las otras dos en cifras de ventas.

La Wii marcó el comienzo de una nueva era de juegos en movimiento utilizando el Wii Remote, que la consola rastreó en un espacio tridimensional. Finalmente, también lanzó la Wii Balance Board que se usó con juegos de fitness. Su estilo familiar y sus lanzamientos de juegos la convirtieron en la máquina de sala de estar más popular durante bastante tiempo.

Nintendo 3DS: 2011-

Para dar seguimiento a su concepto de dispositivo portátil DS, Nintendo recurrió a una tecnología visual popular en ese momento: 3D. Hizo que la pantalla superior de su dispositivo de concha fuera una pantalla 3D, aunque a diferencia de la tecnología de imagen similar en televisores y similares, no requería gafas.

Para ser honesto, la mayoría de la gente estaba decepcionada con la pantalla 3D y su rendimiento, pero eso no impidió que la 3DS se vendiera en grandes cantidades. Desde entonces, tiene actualizaciones menores en forma de un modelo XL más grande y versiones mejoradas. También está disponible una versión solo en 2D para niños más pequeños que no pueden usar la pantalla 3D.

Nintendo Wii U: 2012-2016

La Wii U fue la sucesora de la Wii y la respuesta de Nintendo a PlayStation 4 y Xbox One. Es la primera consola de Nintendo que admite gráficos de alta definición y se controla principalmente mediante el Wii U GamePad con pantalla táctil.

Si bien la recepción inicial de Wii U fue positiva, en última instancia se consideró un fracaso de los juegos, vendiendo poco más de 13 millones de unidades desde su lanzamiento. Informes recientes han sugerido que Nintendo ha cesado la producción de Wii U, con el foco ahora en Switch.

Nintendo Classic Mini: NES: 2016-

Los juegos retro se han vuelto increíblemente populares en los últimos tiempos y, antes de que Nintendo Switch esté disponible a principios de 2017, el gigante japonés de los juegos está ayudando a los jugadores, jóvenes y mayores, a volver a visitar algunos de sus mejores juegos iniciales con una forma mini de la consola NES original .

Cuenta con 30 de los títulos de Nintendo Entertainment System de la compañía y un controlador de estilo auténtico. Es una forma ideal de prepararse para Switch profundizando en el pasado de Nintendo.

Interruptor de Nintendo: 2017-

Y así llegamos al Switch, que está previsto para marzo de 2017. Es un "nuevo concepto" para Nintendo en el sentido de que comprende un dispositivo similar a una tableta, con una pantalla táctil y una estación de acoplamiento para jugar en casa en un gran TV, así como cuando está fuera de casa.

Los controladores Joy-Con son pequeñas almohadillas que se colocan a ambos lados de la pantalla para presentar algo parecido al Wii U GamePad. Y también se pueden colocar en una unidad central de control del hogar para dar una sensación de joypad a los procedimientos.

