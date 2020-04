Cómo construir tu propia consola de juegos retro por solo £ 50

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Al igual que los discos de vinilo, los teléfonos plegables y la fabricación casera, los juegos retro están en medio de un resurgimiento. Hay máquinas reinventadas basadas en casi todas las consolas y computadoras de nuestra juventud, mientras que las tiendas de descargas digitales están repletas de clásicos antiguos o juegos de inspiración retro.

También hay otra manera de satisfacer esa picazón de los juegos retro, puedes hacer tu propia consola de juegos retro desde cero (¿ves lo que hicimos allí?).

Lo hemos hecho nosotros mismos, de hecho, utilizando un Raspberry Pi 3 Modelo B y una descarga gratuita de Retropie. Y, debido a que el software gratuito configura la compilación final con emulación para una gran cantidad de computadoras y consolas, se puede argumentar que terminas con una máquina que es mucho mejor que las cajas de Nintendo.

Debe obtener los juegos en línea usted mismo, ya que solo puede descargarlos legalmente y jugarlos si posee los originales o si su licencia ha expirado, pero técnicamente puede construir una consola que sea capaz de jugar juegos para más de 50 sistemas. Eso incluye NES y SNES, pero también Megadrive / Genesis, N64, ZX Spectrum, C64, PlayStation, Amiga, Atari ST y más.

¿Interesado? Bueno, aquí está cómo hacerlo ...

En realidad, puedes usar una Raspberry Pi 2 o incluso una versión de primera generación, pero su funcionamiento es más lento y, por lo tanto, tendrán problemas con algunos juegos. Y está la Raspberry Pi 4 más reciente, por supuesto. Pero, por el precio, es mejor optar por el Pi 3 Modelo B que tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth incorporada, como el 4, pero es más barato.

Hay muchos en el mercado, incluidos algunos por menos de cinco centavos. Depende de usted cómo desea que se vea su consola terminada. Nos gusta especialmente el estuche blanco y rojo con pendiente oficial, pero estamos igualmente enamorados de un simple estuche negro que se adapta al resto del kit debajo de nuestra televisión.

Si su presupuesto se extiende un poco más, puede comprar una carcasa Raspberry Pi que se parece a un pequeño sistema de entretenimiento de Nintendo , incluso más pequeño y más lindo que el NES Classic Mini oficial.

De hecho, optamos por una tarjeta microSD de 64 GB a alrededor de £ 16, pero para mantenernos dentro del presupuesto de £ 50, una versión de 16 GB funciona igual de bien. Tendrá más que el sistema operativo Retropie, además tiene mucho espacio para los juegos.

Si tiene un cable mini-USB estándar a mano, eso servirá para alimentar su Pi. Sin embargo, para el efecto completo, hemos agregado su propia unidad de potencia dedicada. Las versiones de terceros pueden obtenerse a bajo precio.

Un cable HDMI de Pound Shop funcionará tan bien como cualquier otro. O puede obtenerlos en línea por el mismo precio.

También necesitará un joypad de alguna descripción. Hay controladores USB dedicados, incluso algunos diseñados alrededor de las almohadillas originales SNES o N64, que funcionan bien. Es por eso que elegimos el primero: un Gamepad USB iBuffalo Classic , que se ve exactamente como el pad PAL Super Nintendo de antaño. También puede obtener versiones basadas en el diseño púrpura de Super Famicom.

También puede obtener un controlador retro Bluetooth, como el 8bitdo SFC30 , que se sincronizará con su Raspberry Pi 3 de forma inalámbrica.

Si tiene una almohadilla de Xbox One o PS4 de repuesto, también funcionan.

Sin embargo, es un proceso complicado, que puede leer aquí para Xbox One y aquí para DualShock 4.

También es útil tener un teclado USB a mano, ya que necesitará ingresar texto durante el proceso.

El Raspberry Pi 3 viene con cuatro puertos USB 2.0, un puerto Ethernet, salida HDMI y toma de corriente. También tiene una ranura para tarjetas microSD que es compatible con una gran variedad de tarjetas diferentes, incluidas algunas tarjetas de 128GB.

La tarjeta se duplicará como espacio de almacenamiento para el dispositivo, pero también la flasheará con la interfaz de usuario y el software que desee.

Hay varios sistemas operativos disponibles, siendo Noobs y Raspbian los más populares. Todos están basados en Linux, pero el que nos interesa para nuestra consola de juegos retro es Retropie.

Retropie es un software gratuito disponible para descargar aquí . Se basa en el sistema Raspbian y puede superponerse en un sistema operativo existente o instalarse como una imagen independiente.

Da acceso al host de emuladores de consola y computadora necesarios para jugar juegos, y también a otro software como el reproductor multimedia y la plataforma de transmisión Kodi.

Básicamente, lo descarga e instala en su tarjeta microSD (las computadoras Pi anteriores usan en su lugar una tarjeta SD de tamaño estándar). Luego, cuando se inserta en la Raspberry Pi, se iniciará automáticamente y presentará una interfaz fácil de usar que hace que sea difícil acceder y elegir sus juegos favoritos.

En esencia, convierte una computadora pequeña y básica en una consola de juegos completa. Gratis.

Después de descargar el archivo marcado como una imagen de tarjeta SD Retropie desde el sitio web de Retropie (hay dos archivos diferentes, uno para Pi 0 o 1 y otro para Pi 2 o 3, así que asegúrese de obtener el correcto), necesita para instalarlo en su tarjeta microSD.

Necesitará una PC o Mac y una ranura o lector de tarjeta microSD. También necesitará un software que pueda extraer un archivo .gz. Y una herramienta para instalar el archivo .img que se encuentra en el archivo comprimido en la tarjeta.

Para la PC, puede usar Win32DiskImager . Los usuarios de Mac pueden usar Apple Pi Baker . Ambos son gratuitos para descargar e instalar.

Los usuarios de Linux pueden obtener instrucciones sobre cómo grabar la imagen en una tarjeta aquí .

En la parte inferior de la Raspberry Pi 3 (o 4) hay una pequeña ranura para la tarjeta microSD. La mayoría de los casos también tienen una abertura para que inserte la tarjeta sin tener que retirar la placa Pi.

Inserte la tarjeta y enchufe la Raspberry Pi para encenderla (no viene con un interruptor de alimentación física como estándar). De antemano, también asegúrese de que esté conectado a su televisor, monitor o receptor de AV a través de HDMI. Y se recomienda en este punto que tenga un teclado conectado a uno de los puertos USB, un gamepad también.

La primera vez que lo enciende, Raspberry Pi ejecutará los procedimientos de instalación y se configurará completamente. Serás recibido por la pantalla de carga de Retropie y luego por el software de configuración del joypad.

Debe asignar los diferentes botones del gamepad presionando cada uno según lo solicitado. A veces se le pedirá que presione la tecla correspondiente cuando no haya una, como en el pad de estilo SNES. Simplemente mantenga presionado cualquier botón en ese caso y se saltará esa entrada. También descubrimos que los parachoques superiores de la almohadilla SNES funcionaban como botones IZQUIERDA INFERIOR e INFERIOR DERECHA en lugar de los enumerados SUPERIOR.

Una vez que el pad esté configurado, se encontrará en Emulation Station, un front-end que tiene acceso fácil y gráfico a cada uno de los diferentes emuladores que se ofrecen.

Al principio, no verá tantos, ya que solo aparecen cuando agrega ROM, los archivos del juego para cada sistema. Sin embargo, antes de hacerlo, hay algunos pasos secundarios que recomendamos seguir primero.

Para empezar, el Raspberry Pi 3 tiene conectividad a internet inalámbrica y por cable. Si desea configurarlo a través de Wi-Fi, debe ir al menú Retropie y bajar a la sección "WIFI". Allí tendrá la opción de elegir su conexión Wi-Fi de una lista e ingresar su clave de seguridad. Necesitará un teclado conectado para esto.

Otra cosa que puede encontrar que necesita hacer desde el principio es cambiar el tamaño de la pantalla. Ejecutamos nuestra consola Raspberry Pi en un televisor OLED 4K LG de 65 pulgadas (oh sí) y desde el principio no se expande para adaptarse a toda la pantalla: hay un gran borde negro que rodea el menú y, posteriormente, cualquier juego que tengamos correr.

No parece haber una opción de menú para corregir esto, pero simplemente puede deshacerse de los bordes editando un archivo de configuración en el símbolo del sistema. Llegas al salir de EmulationStation. Luego ingrese "sudo nano /boot/config.txt" en su teclado sin las comillas. Tenga en cuenta que también hay un espacio entre "nano" y "/ boot".

Esto abrirá el archivo de configuración de arranque. Desplácese hacia abajo hasta "# disable_overscan = 1" elimine el hashtag para que simplemente se lea "disable_overscan = 1". Guárdelo usando CTRL X y luego Y, luego presione ENTER para confirmar. Ahora vuelva a ingresar a EmulationStation escribiendo "emulationstation" en el indicador (sin las comillas nuevamente) y luego cierre y reinicie el sistema.

El borde negro debería haber desaparecido.

Si bien Retropie y EmulationStation son piezas de software fantásticas, salvo una o dos excepciones, los emuladores no vienen con juegos preinstalados. Tendrás que encontrar los juegos tú mismo.

Aquí es donde se pone un poco dudoso cuando se trata de derechos de autor.

Si aún no posee un juego, descargar e instalar una ROM en Retropie es ilegal en un 99.9 por ciento de las veces. Es por eso que no le diremos activamente que vaya a descargar juegos clásicos de SNES, NES, Mega Drive u otros juegos de consola del pasado. Sin embargo, le indicaremos algunos recursos en línea que pueden tenerlos disponibles para descargar y luego podrá decidir si desea o no.

Un excelente sitio para archivos ROM es Emuparadise . Tiene una gran cantidad de ROM y archivos ISO para muchas de las consolas y computadoras compatibles con Retropie, incluidos Super Nintendo, NES, N64 y muchos más, incluso juegos de PSOne.

Otro de los que nos ha encantado a lo largo de los años es World of Spectrum , que almacena miles de juegos de ZX Spectrum disponibles para descargar. Es un recurso fantástico de todo Speccy, incluso si no descargas los archivos.

Luego está c64.com para los juegos de Commodore 64.

Para ser sincero, solo necesita escribir "ROM" en Google y encontrará muchos sitios de descarga.

Una vez que haya descargado las ROM en su PC, debe transferirlas a la Raspberry Pi y necesitará una memoria USB para eso. En realidad es un juego difícil de hacer y así es como:

Inserte una memoria USB (formateada en FAT32) en un puerto libre en su PC o Mac.

Cree una carpeta en el palo llamada "retropie" (sin las comillas).

Retire el palo de su computadora.

Inserte el dispositivo en uno de los puertos de repuesto en su Raspberry Pi y espere un momento. Esto se debe a que Retropie está creando el sistema de carpetas correcto en el dispositivo que necesita para reconocer las ROM.

Eliminarlo de la Raspberry Pi.

Vuelva a insertarlo en el puerto USB de su computadora y verá que hay carpetas para todos los principales tipos diferentes de consola y computadora dentro de "retropie / roms /".

Simplemente agregue las ROM relevantes en la consola o carpeta de computadora respectiva.

Desenchufe el dispositivo de su computadora y vuelva a conectarlo a su Raspberry Pi.

Tendrá que esperar a que el Pi reconozca todas las ROM y puede llevar bastante tiempo dependiendo de cuántas tenga.

Actualice EmulationStation presionando "F4" en su teclado o mediante el menú de inicio.

Los juegos deben estar disponibles bajo el logotipo de cada consola o computadora.

Bingo.

De hecho, hemos descubierto que este proceso puede tardar un tiempo en completarse para que las ROM estén listas y se puedan reproducir. También puede encontrar que algunas ROM simplemente no funcionan. No todos los emuladores son perfectos y cuanto más antigua sea la máquina de juegos, más probable es que funcionen correctamente.

Además, no todos los tipos de archivos serán reconocidos por cada emulador. Y algunos emuladores requieren imágenes de BIOS antes de funcionar (como el Amiga).

Puede encontrar más información y qué tipos de archivos son los mejores para cada emulador en github.com .

Cuando agregue ROM por primera vez, se presentarán en el menú de cada emulador en una lista como nombre de archivo. Sin embargo, puede hacer que toda la interfaz se vea más profesional y similar a Plex "raspando" los metadatos y la portada de Internet.

Antes de comenzar, debe expandir el espacio utilizable que queda en su tarjeta microSD / SD. Cuando Retropie se instala, solo usa una fracción del espacio de almacenamiento de la tarjeta, pero el proceso de instalación puede bloquear el resto de la tarjeta, evitando que escriba información, como metadatos, en el resto.

Simplemente diríjase al menú Retropie, seleccione Raspi-config y la opción superior en el menú siguiente le permite expandir el sistema de archivos.

Cuando regrese, hay una opción de Scraper en el menú que buscará el diseño y los detalles correctos del juego para cada ROM que haya almacenado. También puede filtrar por una máquina específica y hay dos sitios de recursos diferentes que se pueden seleccionar.

Dependiendo de su conexión a Internet, este es un proceso rápido o largo, pero creemos que vale la pena por los resultados finales.

Por supuesto, si todo esto suena demasiado complicado, puede seguir revisando Amazon.co.uk para ver si alguno de los Classic Minis está nuevamente en existencia. Pero creemos que vale la pena perseverar.

Arriba están los pasos básicos que debe realizar para configurar su consola de juegos Raspberry Pi / Retropie y realmente no son tan difíciles. Hay muchos otros ajustes y mejoras que puedes hacer, incluida la instalación de emuladores menos estables para jugar incluso más tipos de juegos (como Sega Saturn).

También puedes overclockear tu Raspberry Pi 3 para deshacerte de algunos errores en los juegos, específicamente con los juegos N64 donde a menudo pueden tener problemas con el sonido. El overclocking del Pi puede ser peligroso y provocar un sobrecalentamiento dramático, lo que acortará su vida con seguridad. Sin embargo, si realmente quieres, aquí hay un video sobre cómo hacerlo .

Para ser honestos, estamos encantados de tener una consola de juegos NES, SNES y Mega Drive totalmente operativa que sea del tamaño de una caja de fósforos de cocina. Uno que podemos aprovechar en cualquier momento que queramos. La tecnología de escalado también funciona de manera brillante en nuestro televisor 4K, sin desenfoque ni abandono.

Es simplemente increíble y lo recomendamos a todos los jugadores de juegos.