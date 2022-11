Netflix se toma en serio la creación de un juego triple A para PC

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Netflix ya se ha adentrado en el mundo de los juegos para móviles y a través de su aplicación de televisión, pero ahora está dispuesta a avanzar hacia un juego triple A para PC.

La compañía, que se inició en el mundo de los DVD antes de convertirse en la enorme empresa de streaming de contenidos que es hoy, está dispuesta a contratar a un director de juegos para trabajar en "un nuevo juego AAA para PC" en un nuevo estudio de Los Ángeles. Ese estudio de Netflix estará dirigido por Chacko Sonny, el anterior responsable de Overwatch.

En cuanto a cómo será ese juego, el anuncio de empleo sugiere que quiere a alguien que tenga "experiencia en juegos FPS y/o de disparos en tercera persona", con experiencia en servicios en vivo y sistemas sociales también un plus. Sin embargo, no es necesario que los novatos se presenten, ya que Netflix dice que quiere a alguien con "al menos 10 años de experiencia en el diseño de juegos, incluida la experiencia como Director Creativo, Director de Juego, o un papel de liderazgo de diseño comparable".

Se cree que el nuevo juego no tendrá compras dentro de la aplicación, sino que estará detrás de la suscripción de Netflix, lo que significa que podría no estar disponible como una compra independiente. Si esas esperanzas de la triple A resultan ser acertadas, eso podría ser un verdadero dolor para los no suscriptores de Netflix que quieran ver de qué se trata todo el alboroto.

Este no es el único indicio de que Netflix se ve a sí misma como una empresa de juegos. Ya se ha creado un nuevo estudio en Helsinki, Finlandia, y la empresa ha comprado recientemente Spry Fox, tras adquirir también Next Games y Boss Fight Entertainment.

Escrito por Oliver Haslam.