Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Netflix Games va viento en popa, ya que el servicio de transmisión duplica su oferta de juegos. El primer juego de disparos en primera persona (FPS) de la editorial, Into The Dead 2: Unleashed, desarrollado por PikPok, se lanzará en un futuro próximo.

Como parte de una suscripción a Netflix, obtienes acceso a Juegos de Netflix en tus dispositivos Google Android y Apple iOS, lo que facilita el acceso, sin necesidad de una PC o consola para jugar, y no hay anuncios, cargos adicionales u opciones de compra en la aplicación disponibles para asegúrese de que los costos se mantengan fijos a nada más allá de su tarifa mensual.

Netflix Games se lanzó en todo el mundo en noviembre de 2021, por lo que aún es muy pronto para la plataforma, pero para lograr el éxito, la compañía deberá presentar algunos títulos más grandes y audaces. Ya había 14 títulos disponibles, con dos adicionales, This Is A True Story (Frosty Pop) y Shatter Remastered (PikPok), que llegaron el 22 de marzo para hacer ese 16, mientras que Into The Dead 2: Unleashed llegará más tarde y hará para un total de 17 títulos.

Puede descargar juegos directamente desde la aplicación móvil de Netflix, pero si tiene más ganas, las descargas directas en las respectivas aplicaciones Apple Store y Google Play Store aparecerán cuatro horas antes (a las 18:00, hora del Reino Unido).

¿Será la plataforma el ángulo para obtener suscriptores adicionales a bordo para garantizar que el servicio de transmisión supere la prueba del tiempo? Ha estado aumentando los precios de forma regular últimamente, por lo que lanzar una red más amplia de ofertas de servicios es sin duda una forma de tratar de mantener la estabilidad.

Escrito por Mike Lowe.