Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Los que esperaban que Microsoft, Activision y la Comisión Federal de Comercio (FTC) se sentaran en torno a una mesa para resolver sus diferencias, parece que no han tenido suerte.

Tras la noticia el mes pasado de que la FTC tenía intención de bloquear la compra de Activision por 69.000 millones de dólares por parte de Microsoft, se esperaba poder evitar un viaje a los tribunales. Pero un nuevo informe de Reuters afirma que no ha habido conversaciones "sustanciales" entre las partes para llegar a un acuerdo.

En diciembre, la FTC comunicó a un juez que quería detener la compra por temor a que la adquisición de Blizzard por parte de Microsoft dejara en desventaja a Sony y Nintendo, ya que el fabricante de Xbox podría convertir grandes franquicias de juegos en exclusivas. Con Call of Duty en el centro del problema, Microsoft prometió firmar acuerdos que garantizaran que Call of Duty siguiera disponible en otras plataformas durante una década. La FTC no ha cedido.

Ahora que James Weingarten, abogado de la FTC, ha declarado en una vista preliminar que las conversaciones no han llegado a buen puerto, parece cada vez más probable que el asunto llegue a los tribunales. Michael Chappell, juez de derecho administrativo de la FTC, parece dispuesto a pronunciarse sobre la compra tras las audiencias previstas para agosto.

Pero la FTC no es el único problema de Microsoft. Aunque se autorice el acuerdo en Estados Unidos, se espera que en marzo se confirme una decisión de la Unión Europea sobre el mismo asunto.

Escrito por Oliver Haslam.