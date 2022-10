Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Microsoft quiere llevar la Xbox Store a los móviles y enfrentarse a la App Store de Apple y a la Google Play Store, según ha confirmado.

Esta confirmación llega casi por casualidad, ya que Microsoft ha hecho pública la noticia a través de los documentos que ha presentado ante la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) en relación con la investigación sobre la compra prevista de Activision Blizzard, un acuerdo que ya ha dicho que beneficiará a los jugadores.

Dichos documentos incluyen un texto que confirma que, en caso de que se autorice la operación, "Xbox intentará ampliar la Xbox Store a los móviles, atrayendo a los jugadores a una nueva plataforma móvil de Xbox". Es más, Microsoft tiene a dos grandes jugadores móviles en el punto de mira, pero sabe que no será fácil. "Desplazar a los consumidores fuera de Google Play Store y App Store en los dispositivos móviles requerirá, sin embargo, un cambio importante en el comportamiento de los consumidores".

El plan, según los archivos, es que Microsoft pueda comprar empresas y luego ofrecer contenidos y juegos populares para que los jugadores se lancen en vez de usar la App Store o la Play Store en su lugar.

Sin embargo, no está claro cómo podría hacerlo. Lanzar una tienda competidora en Android no sería un gran problema: Epic Games y otros ya lo han hecho. Pero en iOS, simplemente no es posible gracias a las normas de Apple. Microsoft ni siquiera puede lanzar su servicio Xbox Cloud Gaming a través de la App Store debido a restricciones similares, teniendo que conformarse con una aplicación web.

Sin embargo, esa aplicación web podría ser la respuesta. Si Microsoft ampliara su servicio de juegos en la nube más allá de su implementación actual, podría saltarse por completo las normas de la App Store. Aunque Microsoft no lo menciona explícitamente, no se puede negar que la compañía se centra actualmente en los juegos en la nube siempre que sea posible.

