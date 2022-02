Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La Comisión Federal de Comercio revisará la adquisición de Activision Blizzard propuesta por Microsoft por $68.700 millones.

Eso es según un nuevo informe de Bloomberg , que indica que el Departamento de Justicia no llevará a cabo el escrutinio antimonopolio del acuerdo.

Por lo general, estos dos organismos deciden entre ellos quién dirigirá la investigación de las fusiones. En este caso, es casi seguro que la atención se centrará en cómo la propiedad del editor por parte de Microsoft afectará a los rivales, como Sony.

Activision Blizzard está detrás de una serie de títulos intensamente populares, incluidos Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush, y, por supuesto, en esta etapa, no está claro si Microsoft tiene planes de lanzar algunos juegos exclusivamente para Xbox y PC con Windows, incluso si el jefe de Xbox, Phil Spencer, ya ha declarado públicamente que Call of Duty permanecerá en PlayStation , según los acuerdos existentes.

Curiosamente, sin embargo, una declaración conjunta publicada recientemente por la FTC y el Departamento de Justicia indicó que ambas partes están trabajando para lograr pautas de fusión más estrictas, luego de la mayor concentración en las industrias durante los dos años anteriores.

Microsoft apunta a que el acuerdo se complete en el año fiscal de julio de 2022 a junio de 2023. Sin embargo, dado el potencial de este mayor nivel de escrutinio, sin mencionar la naturaleza cambiante del acuerdo en sí mismo, es mucho más probable que se tome una decisión. que se alcanzará hacia el final de ese período de tiempo, suponemos.

La compañía no es la única que está haciendo movimientos, ya que Halo y el editor de Destiny, Bungie, anunciaron que será adquirida por Sony en un acuerdo de $ 3.6 mil millones .

Cualquiera que sea el resultado de ambas adquisiciones recientes, se perfila como otro año ocupado en los juegos.

Escrito por Conor Allison.