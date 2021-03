Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft ha anunciado controladores de la Serie X / S de edición limitada temáticos en torno a siete títulos de Bethesda para conmemorar su reciente adquisición de ZeniMax Media .

Sin embargo, en lugar de ofrecerse a los usuarios comercialmente, los siete controladores, basados en las franquicias Doom, Dishonored , Prey , Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein y The Evil Within , solo estarán disponibles a través de un sorteo de Twitter.

Los interesados en esta edición muy limitada pueden simplemente retwittear el anuncio de Xbox, que se ve a continuación, con el hashtag #BethesdaSweepstakes, seguir la cuenta oficial de la compañía y asegurarse de que su perfil sea público.

Los usuarios también deben tener 18 años o más, y la competencia se cerrará a las 7 p.m.PT el 16 de abril.

Solo se seleccionará un ganador para el premio, que presenta los siete controladores dentro de un cofre estampado con los logotipos de Xbox y Bethesda.

Curiosamente, Microsoft valora el premio único en $ 399, aunque sospechamos que cada uno de estos controladores obtendría mucho más que eso individualmente si alguna vez llegaran a algún tipo de subasta.

Por supuesto, dado que solo puede haber un ganador con este premio, no le aconsejamos que se haga ilusiones.

En cambio, probablemente sea mejor disfrutar de uno de los otros nuevos controladores que Xbox ha anunciado para la Serie X / S: el modelo amarillo Electric Volt y el rojo Daystrike Camo Special Edition, que se lanzarán el 27 y 4 de abril. Mayo, respectivamente.

Escrito por Conor Allison.