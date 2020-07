Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

A pesar de los informes sobre la escasez de consolas Xbox One X y Xbox One S All-Digital Edition durante la pandemia, Microsoft ha anunciado que está desconectando ambos kits. Sin embargo, la decisión no es tan inesperada, dado que una nueva generación de consolas Xbox está en el horizonte.

"A medida que avanzamos hacia el futuro con Xbox Series X, estamos dando el paso natural de detener la producción en Xbox One X y Xbox One S All-Digital Edition", según los informes, la compañía con sede en Redmond dijo a los medios, incluido The Verge , en una oracion. "Xbox One S continuará siendo fabricado y vendido a nivel mundial".

Microsoft señaló que los jugadores pueden consultar con sus minoristas locales para obtener más información sobre la disponibilidad del hardware de Xbox One.

Microsoft lanzó la Xbox One X a finales de 2017. La Xbox One S All-Digital Edition, una edición sin disco de la consola, siguió en abril del año pasado.

Mientras tanto, la Xbox Series X está programada para su lanzamiento a fines de 2020, y se rumorea que Microsoft está desarrollando una consola Xbox Series S separada (posiblemente con una revelación de junio). Presumiblemente sucedería la Xbox One X y la One S All-Digital Edition. Incluso podría ofrecer juegos de 1080p / 1440p.

