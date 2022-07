Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La próxima vez que te sientes a jugar a un juego de mesa con tus amigos o tu familia, puede que saques el Scrabble. En su lugar, podrías sacar Wordle.

El exitoso rompecabezas en línea se está convirtiendo en un juego de mesa multijugador, según The New York Times, que compró Wordle a principios de este año. Se ha asociado con Hasbro para presentar Wordle: The Party Game a finales de este año. En este nuevo juego físico, Wordle se convierte en una actividad de grupo en la que un jugador piensa en una palabra de cinco letras y los demás tienen que adivinarla e intentar ser los primeros. Una vez que la gente ha adivinado con rotuladores de borrado en seco en pequeñas pizarras de borrado en seco, el pensador de la palabra deslizará fichas amarillas y verdes sobre las letras correctas.

Cuando se termina una ronda, se pueden limpiar los tableros y volver a jugar. Hasbro muestra cómo funciona el juego en el siguiente vídeo.

¿Te gusta Wordle? Reúne a tus amigos y a tu familia para disfrutar del juego de adivinanzas favorito en la vida real con Wordle: The Party Game. Ya está disponible para reservar en #HasbroPulse! pic.twitter.com/ihgsZj9NpX- Hasbro Pulse (@HasbroPulse) 14 de julio de 2022

Wordle: The Party Game se lanzará en Norteamérica en octubre de 2022. Puedes reservarlo en la página web del juego a partir del 14 de julio de 2022 por 19,99 dólares. El juego se enviará el 1 de octubre de 2022.

Si prefieres ceñirte a los juegos digitales y quieres probar alternativas a Wordle, Pocket-lint ha reunido versiones bastante interesantes del rompecabezas mundial, incluida una que solo incluye malas palabras.

Para saber más sobre Wordle, el juego online, y cómo funciona, consulta la guía de Pocketlint: ¿Qué es Wordle y por qué todo el mundo habla de él?

Escrito por Maggie Tillman.