Sus reembolsos de Google Stadia probablemente están en camino ahora mismo

(Pocket-lint) - Google ha comenzado a procesar los reembolsos de Stadia, cuyos servidores se desconectarán el 18 de enero de 2023.

En septiembre se confirmó el cierre del servicio de streaming de juegos y Google dijo que devolvería el dinero tanto del hardware como de los juegos comprados. Pues bien, esos reembolsos han empezado a procesarse, lo que significa que el tuyo probablemente esté en camino, suponiendo que no lo hayas recibido ya.

Cuando Google hizo su anuncio, dijo que tenía la intención de procesar la mayoría de los reembolsos para cuando Stadia se desconectara definitivamente, y ahora un FAQ dice que los reembolsos comenzaron el 9 de noviembre.

"A partir del 9 de noviembre de 2022, Stadia intentará procesar automáticamente los reembolsos de todas las compras de juegos, contenidos adicionales y cuotas de suscripción que no sean de Stadia Pro realizadas a través de la tienda de Stadia", se lee en las preguntas frecuentes. Además, Google pide "paciencia mientras trabajamos en cada transacción y le pedimos que no se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente, ya que no podrán acelerar su reembolso durante este tiempo". A continuación, la empresa vuelve a decir que espera que la mayoría de los reembolsos se procesen antes del 18 de enero de 2023.

Stadia es (¿era?) el servicio de transmisión de juegos de Google y era, según todos los indicios, bastante bueno. Pero una regla no escrita de Google significa que no puede dejar que ningún servicio o característica viva lo suficiente como para ser realmente útil. Parece que el streaming de juegos es ahora un trabajo para Xbox Cloud Gaming y Amazon Luna.

¿Aún no has pedido tu reembolso? Nuestra guía explica exactamente cómo reclamar el reembolso de Stadia a Google.

Escrito por Oliver Haslam.