Los jugadores de Elder Scrolls Online de Stadia pueden jugar gratis en PC

(Pocket-lint) - Los jugadores que hayan jugado a Elder Scrolls Online a través de Google Stadia pueden ahora jugar al juego en PC/Mac de forma gratuita y, además, llevarse sus partidas guardadas.

Los jugadores se han preguntado cómo afrontar el cierre de Stadia desde que se anunció que Google iba a desconectar el 18 de enero de 2023. Algunos juegos como Cyberpunk 2077 ya tienen un plan para migrar las partidas guard adas y ahora Bethesda ha confirmado sus planes para Elder Scrolls Online. Según los correos electrónicos que se están enviando a los clientes de Stadia, ahora pueden descargar una versión gratuita de Elder Scrolls Online para PC/Mac y jugar con todo su contenido guardado, incluidos los personajes, los logros, el inventario e incluso cualquier contenido por el que hayan pagado.

La versión para PC/Mac de Elder Scrolls Online costaría normalmente unos 15€ / 20$, así que es un ahorro que merece la pena. Ten en cuenta que esto no es útil para quienes quieran jugar en Xbox o PlayStation, porque no hay forma de transferir el progreso guardado entre plataformas. Para Bethesda, Stadia siempre se ha considerado un juego de PC, por lo que utiliza los mismos servidores. No puede decirse lo mismo de las videoconsolas.

Google anunció su plan de cerrar Stadia a principios de este mes y, desde entonces, los desarrolladores se han apresurado a encontrar una forma de ofrecer a los jugadores la posibilidad de seguir jugando en otros sistemas. Esto no sirve para los títulos que eran exclusivos de Stadia, por supuesto, pero Google al menos está reembolsando a los usuarios los juegos que compraron a través del servicio y que no podrán jugar a mediados de enero.

Escrito por Oliver Haslam.