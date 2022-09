Cómo reclamar las devoluciones de Stadia a Google

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La plataforma de juegos en la nube de Google, Stadia, dejará de funcionar a partir del 19 de enero de 2023.

Tienes hasta entonces para jugar a todos los juegos de tu biblioteca de Stadia, pero ¿qué pasa con los muchos dólares, euros o libras que has invertido en el servicio durante los últimos dos años? ¿Qué pasa con los juegos por los que pagaste el precio completo?

Google reembolsará todas las compras de hardware y juegos de Stadia realizadas en la Google Store. A continuación te explicamos cómo funcionará y cuándo podrás recuperar tu dinero.

¿Qué reembolsa Google?

Se reembolsarán todos los juegos comprados en la tienda de Google (Stadia). Al igual que las compras dentro del juego (DLC).

Google también reembolsará el hardware comprado a través de Google directamente: el mando de Stadia, la edición para fundadores de Stadia, la edición Premiere de Stadia y el paquete Play and Watch con Google TV.

Google no reembolsará las cuotas históricas de afiliación a Stadia Pro. No se te devolverán las cuotas mensuales que hayas pagado hasta la fecha. Sin embargo, podrás jugar todos los partidos ganados a través de la membresía Pro hasta el 18 de enero de 2023 inclusive, aunque no se cobrarán más cuotas a partir del 29 de septiembre de 2022.

Cómo reclamar el reembolso de Google Stadia

La buena noticia es que probablemente no tendrás que hacer nada para reclamar el reembolso de Stadia. En la mayoría de los casos, Google reembolsará automáticamente las compras de hardware y juegos elegibles directamente en la cuenta utilizada originalmente.

Si eso no es posible, enviará un correo electrónico al titular de la cuenta de Stadia con más detalles sobre cómo procesar el reembolso.

Se espera que la mayoría de los reembolsos se hayan procesado a mediados de enero de 2023.

Otras cosas a tener en cuenta

Además de recuperar tu dinero, puedes considerar la posibilidad de descargar tus datos de Stadia.

Estos datos incluyen la información del perfil, las estadísticas del juego, los datos sociales, los archivos de guardado y las capturas, y estarán disponibles en Google Takeout hasta el final del juego el 18 de enero de 2023.

También es posible que quieras eliminar Stadia de tu cuenta de Google en algún momento. Puedes averiguar cómo hacerlo aquí.

Escrito por Rik Henderson.