¿Qué es Google Play Juegos y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El mes pasado, Google anunció que llevará los juegos de Android a las PC con Windows a través de una aplicación de escritorio "Google Play Games". Ahora, está lanzando una versión beta limitada de la aplicación a la que puede unirse de forma gratuita.

Google Play Games es una aplicación de escritorio que permite a los propietarios de PC con Windows jugar juegos de Android . La aplicación también incluirá Play Points que se pueden ganar jugando juegos de Android en la PC.

Google promete "sesiones de juego fluidas entre un teléfono, tableta, Chromebook y PC con Windows", lo que significa que puede reanudar los juegos en una PC de escritorio, después de jugarlos en otro dispositivo. Podrá navegar, descargar y jugar fácilmente juegos móviles en una PC mientras aprovecha las pantallas más grandes con entradas de mouse y teclado.

Por último, Google dijo que Google Play Games es una aplicación nativa de Windows que no implica la transmisión de juegos en la nube. La compañía tiene un sitio para desarrolladores con más información para desarrolladores de juegos.

Después de obtener acceso a la versión beta de Google Play Games, podrá jugar títulos como Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration y Three Kingdoms Tactic. En total, los probadores beta tendrán acceso a más de 25 juegos, dijo Google.

La aplicación Google Play Games ahora está disponible en versión beta en Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán. Google prometió expandirse a otros países en algún momento de 2022.

Si vive en uno de los países donde está disponible Google Play Juegos, regístrese aquí para acceder a la versión beta y obtener la aplicación independiente para su PC con Windows.

Antes de unirse a la versión beta, asegúrese de que su PC cumpla con estos requisitos mínimos:

Windows 10 (v2004)

Unidad de estado sólido (SSD)

GPU de clase de juego

8 núcleos lógicos de CPU

8 GB de RAM

20 GB de espacio de almacenamiento disponible

Cuenta de administrador de Windows

La virtualización de hardware debe estar activada

Configuración y dispositivo de PC compatibles

Escrito por Maggie Tillman.