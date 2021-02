Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de que Google anunció el cierre de su división de Stadia Games and Entertainment ayer , mis redes sociales estaban encendidas con "te dije que sí" y "el fin está cerca". Los escépticos de Stadia ven la decisión como evidencia de que la plataforma de juegos en la nube de Stadia está inminentemente condenada al fracaso, todo porque la compañía ha cerrado sus propios estudios de juegos propios.

No estoy de acuerdo. Fuertemente.

Cerrar un ala de desarrollo de juegos que aún no había producido un juego es extremadamente triste, porque deja sin trabajo al personal bueno y talentoso durante un período ya difícil. Sin embargo, no es particularmente inusual para la industria en su conjunto. Tampoco tiene ningún efecto en el servicio de Stadia .

Con pocas cifras oficiales sobre el uso, honestamente es difícil saber si Stadia está funcionando bien o no. Pero, en términos de calidad, del servicio y su biblioteca de juegos existente, diría que técnicamente ya se encuentra en una posición sólida. El juego en Stadia está lo suficientemente cerca del estándar de la consola en términos de latencia cuando también se tiene en cuenta la conveniencia. Y, gracias a los acuerdos con los principales editores, incluidos Ubisoft y Electronic Arts (Madden NFL 21 acaba de aparecer en la plataforma), hay mucho para jugar.

Los miembros de Stadia Pro han sido recompensados con muchos juegos gratis desde su lanzamiento; mi biblioteca tiene más de 60 juegos disponibles que he recibido sin costo adicional como miembro Pro, por ejemplo. Y, más recientemente, los usuarios han podido jugar juegos en dispositivos iOS y Android, algo que ha obstaculizado otros servicios de juegos en la nube en el pasado.

Tener exclusivas propias no haría ninguna diferencia para los suscriptores existentes.

También es muy dudoso que un usuario potencial le dé a Stadia una segunda mirada simplemente porque es el único lugar para jugar un título de Stadia Games and Entertainment, y mucho menos uno de los detractores en mis feeds sociales. Ya es bastante difícil lanzar una propiedad intelectual completamente nueva, y mucho menos una que sea exclusiva de una plataforma de la que los jugadores incondicionales ya desconfían.

Personalmente, no sé qué tenían en desarrollo los estudios de Google en Montreal y Los Ángeles, pero considerando la cantidad de talento empleado, incluido el equipo detrás de Journey to the Savage Planet, espero que sus esfuerzos hayan dado como resultado juegos muy decentes. Pero, ¿iban a ser títulos propios del estándar de Halo o God of War? Solo si se les dieran cuatro o más años de gracia y una tonelada de dinero.

Y eso simplemente no iba a suceder. Siempre.

No solo porque Google casi nunca muestra ese nivel de paciencia, sino también porque esa cantidad de tiempo de desarrollo no tendría ningún impacto en el éxito de Stadia en el ínterin. E incluso cuando se publicaron los frutos del trabajo de los estudios, era poco probable que también tuvieran un gran impacto después.

Inicialmente, cuando se anunció por primera vez que Google estaba configurando su propio departamento de desarrollo de juegos, pensé que no solo resultaría en juegos para Stadia, sino que se convertiría en multiplataforma, tal vez brindando sus propios servicios exclusivos cronometrados. Ese fue el único movimiento que tenía sentido financiero para mí. Pero, como Amazon también demostró recientemente con su estudio, y el retiro y cancelación de Crucible, publicar y desarrollar sus propios juegos es difícil. Se necesita tiempo y una gran cantidad de dinero en efectivo.

Es por eso que se cerrará Stadia Games and Entertainment. No porque Stadia esté fallando como plataforma, sino porque Google no puede permitirse el tiempo y el dinero necesarios para hacer ni siquiera un juego triple A de cinco estrellas. Y su cierre tendrá poco impacto en Stadia, ya que nadie esperaba ver qué juegos producía antes de suscribirse.

Por lo tanto, Stadia no vivirá ni morirá con sus exclusivas de primera, sino que vivirá o morirá con su capacidad para clasificar los juegos que todos ya quieren. Juegos que invariablemente son creados por editores externos existentes que respaldan el servicio, o aquellos que pronto lo harán.

Y esa es una casilla que ya está marcando.

Para mí, sin embargo, hay otro obstáculo que Stadia tiene que superar y que es mucho más importante para su supervivencia que el desarrollo de juegos internos. Más de un año después, todavía es difícil jugar juegos de Stadia en un televisor.

Es algo que podría mejorar un toque en los próximos meses, ya que los fabricantes de televisores podrían ofrecer acceso a través de sus servicios inteligentes ( los televisores LG 2021 tendrán una aplicación Stadia , por ejemplo). Pero, hasta que haya una aplicación Stadia en una variedad más amplia de televisores y decodificadores, no se dirige a las personas que potencialmente la usarían más: jugadores ocasionales que preferirían la conveniencia y el ahorro de costos de no necesitar una consola.

Es frustrante que Google aún no haya ofrecido Stadia en su último Chromecast con Google TV . Ese es el problema con Stadia. No la ausencia de juegos de los que aún no sabía lo suficiente como para anticiparme, sino la ausencia de acceso.

Si eso mejora, el cierre de una división de desarrollo que muchos ni siquiera sabían que existía de antemano será en gran medida irrelevante, sin importar la indignación en Twitter.

Escrito por Rik Henderson.